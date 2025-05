Firenze, tornano le visite guidate tematiche alla Sinagoga

Firenze, 14 maggio 2025 – Proseguiranno anche nelle prossime settimane gli appuntamenti per approfondire la cultura ebraica con visite per famiglie e bambini grazie al quale sarà possibile scoprire luoghi e tradizioni poco conosciuti della Firenze ebraica. Domenica 18 maggio alle ore 11 un appuntamento dal titolo: “Il sefer Torah tra scrittura e tradizione”. Durante la visita sarà possibile scoprire come è fatto un rotolo della Torah? Come viene scritto? Chi lo scrive? Come e quando si legge? I visitatori potranno vedere da vicino un rotolo con tutti i suoi elementi rituali nella vetrina del primo piano del Museo.

Domenica 25 maggio alle ore 11 e alle ore 15 si terrà una visita speciale interamente dedicata alla Sinagoga e al Museo Ebraico di Firenze. Una guida specializzata condurrà i visitatori attraverso i secoli alla scoperta della storia della Sinagoga di Firenze dalla fondazione fino ad oggi. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo fino al Secondo Dopoguerra.

Partendo dagli oggetti presenti in museo verrà affrontata la ritualità delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell'ebraismo. Il costo delle visite guidate sarà di 10 euro a persona (gruppi al massimo di 30 persone), per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055 2989879 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18).