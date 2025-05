Firenze, torna il corso per diventare professionisti di documentari

Firenze, 15 maggio 2025 - Dopo il successo della prima edizione, torna il corso immersivo di specializzazione, per diventare professionisti nella realizzazione di documentari a partire dal lavoro con gli archivi audiovisivi. Aperta fino al 18 maggio la call per partecipare, sul sito www.manifatturedigitalicinema.it. Dopo il successo della prima edizione, a grande richiesta arriva l’edizione 2025 di “Archive producing per documentari”, organizzato da Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana. Il corso immersivo mira a formare professionisti dell’Archive producing, grazie alle lezioni frontali, case studies, attività di laboratorio e networking con i professionisti più accreditati e gli ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Il corso è rivolto sia a professionisti del settore (produttori, sceneggiatori, autori, filmmakers, ricercatori d’archivio), sia a coloro che intendono conoscere in modo più approfondito il ruolo e il lavoro dell’Archive Producer nel settore audiovisivo. Al corso si acquisiranno tutte le competenze necessarie per poter gestire ogni aspetto della produzione di documentari d’archivio, sia per i canali nazionale del servizio pubblico che per le piattaforme in streaming. Archive producing per Documentari – edizione 2025. Il corso si tiene a Manifatture Digitali Cinema Prato, (via Santa Caterina, 11 – Prato), nei giorni: 6-7-8 giugno, dalle ore 10 alle ore 17; 13-14-15 giugno, dalle ore 10 alle ore 17; 19-20-21 giugno, dalle ore 10 alle ore 17. Per l’acquisto dell’accredito al corso, è prevista una quota di 250 euro (Iva esclusa). Le spese di mobilità, vitto e alloggio sono inoltre a carico dei partecipanti. Iscrizione. Per iscriverti al corso, invia un’email a [email protected] entro e non oltre domenica 18 maggio 2025, con oggetto “Candidatura Archive producing per Documentari”, allegando: copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; copia fronte/retro del codice fiscale; Curriculum vitae aggiornato, firmato e completo di autorizzazione privacy secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). I candidati selezionati saranno informati entro mercoledì 21 maggio 2025, con un’email di conferma contenente le istruzioni per finalizzare l’iscrizione. Tre le sessioni del corso: prima sessione 6-7-8 giugno (ore 10-17). Archive producing per e con il Servizio Pubblico. Analisi degli aspetti editoriali, procedurali e contrattuali della produzione di documentari d’archivio per e con il Servizio Pubblico, con la partecipazione di Rai Documentari e Rai Teche. Sono previste anche attività di laboratorio. Seconda sessione 13-14-15 giugno (ore 10-17). Archive producing per broadcaster e piattaforme digitali. Studio degli aspetti editoriali e metodologici della produzione di documentari d’archivio per broadcaster e piattaforme digitali. Sessione condotta da produttori e Archive Producer di grande esperienza. Sono previste anche attività di laboratorio. Terza sessione 19-20-21 giugno (ore 10-17). Focus sul mestiere dell’Archive Producer realizzato con la partecipazione di Archivio Luce Cinecittà e focus dedicato all’archive producing in ambito europeo a cura del produttore e Showrunner basato a Berlino Lucio Mollica. Tutte le info sul sito www.manifatturedigitalicinema.it. Maurizio Costanzo