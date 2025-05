Villa Vittoria Cultura, la presentazione del libro di Cristina Manetti

Firenze, 23 maggio 2025 – Riparte la stagione 2025 di Villa Vittoria Cultura: ogni mercoledì – per tutta l'estate - ci saranno presentazioni di libri, talk, occasioni di approfondimento. L'edizione 2025 inizia il 28 maggio, alle ore 18.15, con il libro di Cristina Manetti dal titolo 'A Penelope che prende la valigia' (ed. Giunti). L'evento sarà introdotto dal presidente di Villa Vittoria Cultura Giovanni Fittante, a presentare sarà il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini. Interverranno l'autrice del libro Cristina Manetti e la vicedirettrice de La Nazione Cristina Privitera. L'ingresso è gratuito.

Villa Vittoria Cultura ha il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Città metropolitana di Firenze. L'evento si svolge in collaborazione con Firenze Fiera e Fondazione Spadolini Nuova Antologia-Ets e del suo presidente Cosimo Ceccuti.

“Villa Vittoria Cultura nasce come spazio culturale aperto – ha dichiarato Giovanni Fittante, ideatore della manifestazione -. Il nostro obiettivo è offrire alla città un luogo di confronto autentico, dove la cultura possa esprimersi in modo trasversale, inclusivo e costruttivo. Crediamo che sia necessario difendere la cultura come bene comune e occasione di crescita collettiva. “Il nostro motto è 'Leggere è un viaggio. Viaggiamo insieme verso un futuro migliore'. Parole che racchiudono l’essenza del nostro progetto. Leggere non è mai un’attività passiva; è un viaggio che ci porta a scoprire mondi nuovi, a confrontarci con idee e visioni diverse, a crescere come individui e comunità. Credo fermamente che la lettura, e più in generale la cultura, siano strumenti potenti per migliorare la società. Ci permettono di sviluppare una maggiore consapevolezza civica e di coltivare valori di inclusione e solidarietà”.

“Siamo felici di aprire la stagione 2025 con il libro di Cristina Manetti, una riflessione delicata e profonda sulla condizione femminile, sul viaggio interiore e sul coraggio delle scelte. È un’opera che parla alle coscienze e ai sentimenti, e siamo onorati di ospitarla nella nostra rassegna”, ha aggiunto Fittante.