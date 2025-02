Tornano gli appuntamenti con la Fondazione The Square

Firenze, 6 febbraio 2025 – Tornano nel mese di febbraio a Firenze gli appuntamenti con la Fondazione The Square, all'interno del nuovo spazio multifunzionale alle Cure in via Cirillo 1r. Sono previsti musica, teatro, cinema, incontri, laboratori, giochi da tavolo e altro ancora, con iniziative per tutte le età e per tutti i gusti. The Square, il nuovo spazio delle Cure, si propone come avamposto culturale, portando intrattenimento per tutte le età ed immancabili appuntamenti fissi settimanali dedicati a giochi di ruolo, corsi, degustazioni, cinema e stand up comedy. Si inizia oggi, 6 febbraio con “Le notti delle Tarante Fiorentine. La danza popolare come protagonista”. L'incontro successivo è in programma l'8 febbraio con il gala internazionale di danza con danzatori, insegnanti e collaboratori di Luv.