Torna la festa della Rificolona, l’origine dell’antica tradizione fiorentina

Firenze, 7 settembre 2024 - La Festa della Rificolona è una delle più antiche e sentite tradizioni fiorentine, celebrata ogni anno il 7 settembre. Coinvolge tutta la città, ma principalmente la Basilica e piazza della Santissima Annunziata. È in questa piazza, infatti, che si davano appuntamento i contadini dei dintorni, che scendevano in città durante la notte, per arrivare in tempo e vendere la loro merce alla fierucola il giorno della festa religiosa, l’8 settembre, natività di Maria. Portavano lanterne per illuminare il cammino e le donne, cariche di ceste e panieri, erano oggetto delle battute di scherno irriverente dei “fiorentini” più giovani. Sembra che la parola “fierucola” fu adattata proprio per prenderle in giro, fino a trasformarla in “fierucolona”, “fieruculona”, fino ad arrivare a “Rificolona”. Di qui il nome delle lanterne, protagoniste della festa. Come ogni anno alle 21.45 in piazza Santissima Annunziata si terrà la Festa della Rificolona, ma anche nei quartieri sono in programma una serie di eventi su tema. La festa della Rificolona è databile almeno al XVI o XVII secolo e coinvolge tutta la città. La tradizione è legata alla vigilia della Natività della Madonna, quando tutti i pellegrini, durante la notte, convogliavano in piazza SS. Annunziata, in attesa dell’apertura del santuario per il giorno di festa e per la Fierucolona, illuminando il proprio cammino con lanterne di carta, le cosiddette Rificolone. L’antica tradizione risale ai festeggiamenti che avevano luogo presso la Basilica di Santissima Annunziata l’8 settembre, giorno della Natività della Vergine, e soprattutto ai preparativi della vigilia, quando numerosi pellegrini giungevano la sera del 7 settembre dal contado, illuminavano il loro percorso con questo tipo di lanterne appese in cima a dei bastoni o delle canne. Il giorno seguente nei pressi della Basilica si teneva la Fiera della Nunziata. L’origine del nome Rificolona deriverebbe dall’appellativo “Fieruculone” con cui venivano chiamate ironicamente le contadine che partecipavano a questa Fierucola. Maurizio Costanzo