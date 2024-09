Lanterne accese per la Festa della Rificolona: gli eventi a Firenze

Firenze, 7 settembre 2024 - La Festa della Rificolona è una delle più antiche e sentite tradizioni fiorentine, celebrata ogni anno il 7 settembre. Questa festività, che affonda le sue radici nel XVII secolo, è caratterizzata da un'atmosfera magica e festosa, dove le strade della città si riempiono di lanterne colorate, le "rificolone", che bambini e adulti portano in processione.

La leggenda narra che la festa nacque per celebrare l'arrivo dei contadini e dei montanari che, la notte precedente alla Natività della Vergine Maria, scendevano a Firenze con le loro merci, illuminando il cammino con lampade di carta. Oggi, la Festa della Rificolona è un'occasione unica per vivere la città in un'atmosfera gioiosa, tra musica, giochi e tanto divertimento. Come ogni anno alle 21.45 in piazza Santissima Annunziata si terrà la Festa della Rificolona, ma anche nei quartieri sono in programma una serie di eventi su tema. In questa edizione del 2024, sono previsti diversi eventi al Quartiere 4, che coinvolgeranno grandi e piccini in una serie di attività imperdibili.

Ecco il programma dettagliato degli eventi

Pattinaggio il Boschetto, via di Soffiano alle ore 19 ci sarà l’esibizione di pattinaggio con i giovani talenti locali, seguita da una sessione di baby dance per i più piccoli. Ci sarà una sfilata delle rificolone e la premiazione delle più belle. Il tutto sarà accompagnato da cibo e tanto divertimento per tutta la famiglia. Giardino della Casa del Popolo, Via Pisana 809 alle 18.30 l'Associazione "Il Ponte" organizza una serata di musica, giochi e intrattenimento. In omaggio una rificolona per tutti i bambini presenti. La serata proseguirà con la tradizionale sfilata delle Rificolone illuminate nel suggestivo Giardino del Bindolo. Gasometro, via dell’Anconella 5 a partire dalle 18 grande festa nel Parco del Gasometro con un programma ricco di attività: dalle 18 alle 19.30 laboratori di costruzione di rificolone e pop-up per bambini, a cura della Cooperativa L’Abbaino e della Fondazione Angeli del Bello (fino ad esaurimento materiali). Inoltre, attività ad accesso libero organizzate dall'Associazione Gli Anelli Mancanti. Dalle 19.30 alle 21 concerto del gruppo "Le figliole" nel Giardino della Ludoteca Mondolfiera. Dalle 21 alle 22.30 musica per tutte le età con Luca Lux, presso il Circolo Culturale Età Libera. Gelati gratis per tutti i bambini del quartiere. Dalle 21.30 alle 23.30 dj Set al Santarosa Bistrot, per chiudere la serata in bellezza.

BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi alle ore 17 "Ona - ona - ona, ma che bella Rificolona" - Letture divertenti per i bambini e laboratorio di costruzione della propria rificolona colorata. L'evento è su prenotazione. Circolo Pensionati Isolotto, Via delle Mimose 8 alle ore 18 distribuzione di dolcetti per i più piccoli, seguita alle 18.30 da penne al ragù per tutti i presenti. La serata sarà animata da musica e lotterie.

Ore 20.30: Corteo delle Rificolone in Piazza dell'Isolotto per la benedizione finale. La Festa della Rificolona del 2024 si preannuncia come un evento imperdibile, dove tradizione e modernità si fondono, regalando ai fiorentini e ai visitatori una serata ricca di emozioni. Non resta che preparare la propria rificolona e unirsi alla festa.

La tradizionale Festa, promossa con il contributo del Quartiere 3, inizierà con il laboratorio gratuito per bambini e bambine "Crea la tua Rificolona" a cura dell'Associazione Il Paracadute di Icaro in via San Gaggio 29 (obbligatoria la prenotazione al numero 3286291876).

Come da tradizione, tanto che il momento clou, alle ore 20:45, sarà la Benedizione delle Rificolone da parte del parroco don Francesco Catelani sul piazzale della Chiesa di San Giuseppe, da dove partirà il corteo guidato dalla Banda della Misericordia di Malmantile. La Misericordia del Galluzzo guidata dal Provveditore Michele Nesi sfilerà e offrirà il suo servizio. Il corteo passerà esattamente per via de' Giandonati, via Senese lato farmacia, via Biagini, piazza Puliti, via Lensi, via del Podestà, via Cremani, via Senese lato Coop e terminerà in piazza Acciaiuoli dove ci sarà l'animazione a cura dell'Associazione Il Paracadute di Icaro in collaborazione con l'Associazione Taranta di Firenze.

A Scandicci la Festa della Rificolona vi aspetta alle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto con la sfilata che arriverà fino in Piazza Togliatti per poi fare ritorno, accompagnata dalla Filarmonica Bellini e gli Artisti della Scuola di Circo En Piste. Per l'occasione anche i negozi del Centro Commerciale Naturale Città Futura resteranno aperti fino alle ore 23. Il programma prosegue con l'animazione per bambini, stand gastronomico e Mercatino per la vendita delle rificolone in Piazza Resistenza. La Festa della Rificolona è organizzata dalla Pro Loco Piana di Settimo. Ingresso libero.

Maurizio Costanzo