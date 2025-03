Scandicci Food&Street, il giro del mondo del gusto torna al piazzale della Resistenza

Scandicci (Firenze), 21 marzo 2025 - Dopo il grande successo della prima edizione, Scandicci si prepara ad accogliere il ritorno di Scandicci Food&Street, l’evento enogastronomico che trasformerà nuovamente piazzale della Resistenza in una capitale del gusto. Dal 28 al 30 marzo, dalle ore 11 alle ore 24, il pubblico potrà vivere un vero e proprio giro del mondo attraverso i sapori, con specialità internazionali e italiane servite dai caratteristici foodtruck. L’evento è organizzato da Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo, con il patrocinio del Comune di Scandicci e della Camera di Commercio di Firenze. Un viaggio gastronomico unico Dall’India alla Grecia, dall’America al Giappone, passando per le eccellenze della cucina italiana: i visitatori troveranno un'ampia varietà di proposte culinarie. Tra le prelibatezze da non perdere: pita gyros greca, piatti tipici indiani, specialità giapponesi e il classico pulled pork americano. Grande attenzione anche per le specialità regionali italiane, con eccellenze come lampredotto fiorentino, hamburger di Maremmana, arancini e cannoli siciliani, tigelle e gnocco fritto emiliani, frittura di pesce e birre artigianali. Inoltre, saranno presenti opzioni gluten free, per soddisfare tutte le esigenze alimentari. Il grande prato verde torna in piazza Dopo il grande apprezzamento dello scorso anno, torna anche la spettacolare installazione urbana: oltre 600 metri quadrati di prato verde, con olivi secolari e sedute ecosostenibili, che renderanno piazzale della Resistenza un’oasi di relax e convivialità. Musica, intrattenimento e attività gratuite per tutta la famiglia Scandicci Food&Street non sarà solo buon cibo, ma anche divertimento e spettacolo. Durante l'evento, il pubblico potrà infatti godersi gratuitamente gli speciali dj set, che arricchiranno ulteriormente l’atmosfera: venerdì 28 marzo dalle 19 alle 23 con Sauro Le Ben, sabato 29 dalle ore 18 alle 23 con Luca Ulivieri alias Niki Dj e la sua consolle ricavata in una Fiat Cinquecento d’epoca; infine domenica 30 marzo dalle 18 alle 21.30 la musica di Ghiaccioli e Branzini, alias del producer e dj Marco Dalmasso, nome di spicco nella scena musicale italiana. Per i più piccoli, spazio al divertimento con laboratori e attività speciali, tra cui il “Battesimo della sella”: il Maneggio 7 Regole offrirà ai bambini l’opportunità di provare l’emozione di cavalcare un pony, in un’area dedicata di Via Pantin. Tra gli appuntamenti culturali, da non perdere anche l’incontro con lo scrittore Andrea Gamannossi, che presenterà alcuni dei suoi libri in collaborazione con la libreria Il Centrolibro di Scandicci. Un evento gratuito per tutti: l’ingresso a Scandicci Food&Street e tutte le attività collaterali sono totalmente gratuiti. Maurizio Costanzo