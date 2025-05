Firenze, nel Quartiere 4 le Settimane della Consapevolezza: 30 eventi gratis

Firenze, 12 maggio 2025 - Sensibilizzare sulle demenze e offrire supporto non solo ai malati, ma anche ai loro caregiver: questo è il motivo che ha spinto la Rete di Solidarietà del Quartiere 4 di Firenze, insieme al Quartiere 4 e a tante associazioni e altre organizzazioni del territorio a organizzare le ‘Settimane della Consapevolezza per una comunità solidale verso le demenze’. Una kermesse di oltre 30 eventi che dal prossimo sabato 17 maggio 2025 andrà avanti fino al primo giugno con l’obiettivo di costruire insieme una comunità più inclusiva e informata. Spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, convegni informativi e divulgativi, mostre, open-day delle Rsa, laboratori e molto altro ancora. Senza dimenticare il buon cibo in convivialità: anzi, sarà proprio con una bella cena in piazza che si inaugurerà l’evento. Si inizia infatti con la cena di solidarietà sabato 17 maggio alle 19,30 in piazza dell’isolotto: bisogna prenotare allo 055-7330135 oppure al 3339092367 tutti i giorni dalle 9 alle 12 e giovedì pure dalle 16 alle 18, oppure rivolgendosi al tabaccaio della piazza. Si prosegue il 18 maggio alle19 al Circolo Arci 25 Aprile di via Bronzino 117 con la presentazione della mostra fotografica "Mamma Mia Museum" di Serena Becagli a cura di Anima - Cooperativa Sociale Il Borro contemporaneamente si terrà "Caro Babi" di Daniela Morozzi e Le Musiquorum. Il 19 maggio dalle 9,30 alle 12,30 al Sonoria di via Canova l’incontro ‘Invecchiamento consapevole: Non è mai troppo tardi per prendersi cura di se stessi!’ di Cooperativa Nomos, mentre alle 18,30 nella Sala consiliare di Villa Vogel di via delle Torri 23 il convegno ‘La demenza tra innovazione e ricerca ‘; contemporaneamente arriverà la mostra fotografica "Mamma Mia Museum" che rimarrà fino al primo giugno. Il 20 maggio alla BiblioteCanova di via Chiusi "Di poesia in poesia" della Cooperativa Il Girasole e Mta; dalle 16,30 alle 18,30 invece si svolgerà la seconda edizione di "Ciao, Piacere di Conoscerti oggi"a tema speciale: “"Dietro le sbarre: La crisi della Giustizia penale" con la presentazione del libro "La Libertà è un organismo vivente" alla presenza di Beppe Battaglia e la partecipazione di Diurno Attavante, Scuola del Carcere, e il Garante dei detenuti di Firenze, Eros Cruccolini. Modera Il 22 maggio dalle 16 alle 17 al circolo pensionati dell’Isolotto l’incontro di Educazione cognitiva “Stili di vita per salute e benessere”, di Aima; mentre dalle 17 alle 18, 30 nella Sala consiliare di Villa Vogel la conferenza divulgativa "Patologie neurocognitive - stili di vita e fattori di rischio". Relatore il dottor Ivano Algieri, psicologo, a cura di Assomensana e Rete di Solidarietà Q4. Si prosegue alle 21 al Cinema San Quirico di via Pisana 576 dove verrà proiettato, per il ciclo Cinema Alzheimer di Aima, "Ricordando Gene Wilder" di Ron Franck (Usa 2023). Il 23 maggio dalle 15,30 alle 17,30 Antonella Notarelli , insieme ad Aima, presenta "Non spiegare, non discutere, non contraddire" alla BiblioteCanova. La sera, al Circolo Mcl dario del Bene di via Pisana accanto alla chiesa di San Quirico, si terrà “AbbanDonarsi”: racconti dalle residenze sanitarie di Biancalisa Conti, dove narrazione, fotografia e musica incrociano le storie degli anziani con quelle del personale, in gran parte di origine straniera, che se ne prende cura, partendo da un dato comune: l'abbandono degli affetti e dei luoghi familiari che le ha portate a incontrarsi Il 24 si terrà la classica kermesse delle associazioni "Argingronsso di tutti di più” tutto il giorno all’omonimo parco, nel corso della quale, la mattina – l’orario è da definire – una salutare passeggiata adatta a tutti, dedicata alle persone fragili e ai loro familiari, per il parco dell’Argingrosso e via delle Isole, così da scoprire la natura di là dall’Argine insieme al Cisom. Contemporaneamente in biblioteca, dalle 10 alle 13,30 si terrà il convegno “La Rete dei Servizi e La Rete Sociale per la Demenza”. La sera dalle 21 alle 23 andrà invece scena la rappresentazione teatrale "Famo a capicci", di e con Fabio Morgante al circolo Mcl Dario del Bene. Il 25 dalle 10,30 alle 12,30 alle Baracche verdi in via degli Aceri 1 in occasione dell'incontro domenicale della Comunità dell’Isolotto sarà dibattuto il tema delle demenze con interventi del dottor Algieri Ivano. Il pomeriggio dalle 18 alle 19 al circolo 25 Aprile di via Bronzino invece ci sarà la performance di danzamovimentoterapia condotta da Manuela Giugni, Dmt Apid "Animula Vagula - Storia di Alzheimer ovvero la vita di Vera”con le Dee Vulnerabili (a cura di Aima). Il 26 dalle 21 alle 23 il Piccolo coro del Melograno e Versiliadanza mettono in scena al Teatro Cantiere Florida di via Pisana 111/r “Scrivimi… ti penserò” nell'ambito di "Musica e consapevolezza. Armonie per la Giornata dell'Europa”. Il 27 dalle 10 alle 15,30 il Centro Diurno-Rsa "Le Rondini" di via Modigliani 184 aprirà le porte con l’open day alla cittadinanza per far conoscere la struttura e i suoi servizi Il 28 dalle 15 alle 17,30 stessa cosa all’Rsa Villa Canova di Luca Signorelli, 2/A/B: per l’occasione anche un’installazione dei ritratti del pittore Calamandrei e il musicista Mauro a suonare il piano. Alle 21 per il ciclo Cinema Alzheimer si terrà al Cinema San Quirico la proiezione del film "La memoria infinita di Maite Alberdi” (Cile 2023) Il 29 stessa ora ancora a San Quirico ancora Cinema Alzheimer: "Ho sposato mia madre" di Domenico Costanzo (Italia 2019), con la partecipazione del regista. Il 30 alla BibliotecaNova dalle 15,30 alle 17,30 “I familiari si raccontano - Gruppo di Narrazione condotto da Manlio Matera e Michela Mei”. Dalle 16 alle 18 invece al circolo Arci Isolotto in via Maccari sarà proiettato il film/documentario “Vips” (acronimo di Vecchie Indimenticabili Personalità nella Storia) ovvero la Storia raccontata attraverso le storie. Il Progetto Vips è di Biancalisa Contiper la Regia di J.G. Solera e l’evento è promosso da Epoché-Avo. Dalle 16 alle 17,30 poi alla chiesa di San Bartolo a Cinotia nell’omonima via al civico 82, “Musica per l'Alzheimer - Concerto di Arpe del Duo ‘Le Due Selene’” a cura di Aima. Dalle 16,30 alle 18,30 inoltre nel giardino di Villa Vogel spazio all’arte con il laboratorio creativo con realizzazione di cartoline “Caro amico ti scrivo”, a cura di Cooperativa il Girasole. Il 31 alla BiblioteCanova dalle 16,30 alle 18 saranno protagoniste le poesie dal "Libro dell'Ansia" di Alberto Bertoni lette dall'autore. Nell’Arena del parco di Villa Vogel, dalle 21, con accesso da via Canova, ci sarà il concerto “Musica per l'Alzheimer” con il Trio Andrea De Donato (contrabbasso), Luca Gelli (chitarra) e Riccardo Cardazzo (batteria). Il 1° giugno il finale: dalle 17,30 alle 19 al Teatro del Borgo in via San Bartolo a Cintoia 97 andrà sul palco lo spettacolo di Clowning e Alzheimer, a cura di Sandro Picchianti; e il gran clou sarà sempre a Teatro, al Florida di via Pisana la sera dalle 21 alle 23, con uno spettacolo realizzato dalla Rete di Solidarietà in collaborazione con Versiliadanza "Oltre la memoria. Quando l'amore diventa sfida", nell'ambito di “Poesia nella citta' - Sottili strati di luce”. Sui canali social della Rete di solidarietà del Quartiere 4 (Facebook e Instagram) gli aggiornamenti in tempo reale. Per tutti gli appuntamenti gli ingressi sono liberi a tutti e completamente gratuiti