Natale a Firenze, torna Capannucce in città: via alle iscrizioni

Firenze, 27 novembre 2024 – Torna l’attesa rassegna di presepi Capannucce in città, XXIII edizione: via alle iscrizioni. E l’Arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli invita tutti i bambini, famiglie, scuole, parrocchie e attività commerciali a celebrare il Natale con la tradizionale realizzazione del presepe. "Cari bambine, cari bambini – scrive - il Natale che stiamo per vivere ci introduce quest'anno in un tempo speciale chiamato Giubileo. Un tempo che per l'antico popolo ebraico serviva a riportare giustizia, ad aiutare i poveri, a liberare gli schiavi. Oggi anche per noi è tempo di speranza. Facendo il presepe nelle vostre case, ricordate che quel bambino che metterete nella capannuccia è lo stesso che poi da grande dirà "Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore". Via libera alle iscrizioni da parte del Comitato presieduto da padre Bernardo Gianni, priore di San Miniato al Monte, Mario Razzanelli, fondatore della rassegna, e il professor Paolo Blasi, presidente onorario. Tutti i partecipanti riceveranno un diploma personalizzato e una piccola natività: un addobbo per adornare la casa, la classe o la parrocchia e colorare i giorni di festa. Torna l'iniziativa del Presepe in Scatola dopo lo straordinario successo della prima edizione che ha accolto presepi originali e creativi realizzati in varie località d'Italia, con ogni tipo di tecnica o materiale. I primi tre classificati, a insindacabile giudizio del Comitato, riceveranno un premio speciale. Ma tutti possono portare le proprie creazioni a Firenze per esporle al pubblico durante la cerimonia di premiazione. La premiazione, come ogni anno, si terrà il 5 gennaio presso la chiesa di San Gaetano, in via Tornabuoni, nel cuore di Firenze. Appuntamento per la vigilia dell'Epifania, alle ore 16. Per la prima volta sarà presente il nuovo Arcivescovo Gherardo Gambelli, e con lui Padre Bernardo Gianni e il Comitato di Capannucce in città. La cerimonia sarà accompagnata dalle note del Piccolo Coro Melograno diretto da Laura Bartoli e accompagnato al pianoforte da Chiara Piccioli.

Iscriversi è facile e gratuito: basta realizzare il presepe, scattare una foto e compilare il form online con il nome di ogni iscritto e seguire le indicazioni su: https://www.capannucceincitta.it/. Possono partecipare scuole, parrocchie, commercianti, associazioni e aziende. Tutti saranno premiati.

Chi lo desidera, può inviare una foto del suo presepe a [email protected]. L'immagine sarà pubblicata sulla pagina Facebook di Capannucce in Città.