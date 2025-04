Il meglio dell’artigianato artistico e agroalimentare toscano in piazza Santa Croce

Firenze, 16 aprile 2025 - Firenze Craft, la mostra mercato che celebra l’identità artigiana di Firenze e della Toscana, torna a colorare Piazza Santa Croce con il meglio dell’artigianato artistico e agroalimentare fiorentino e toscano. Promossa da Cna Firenze Metropolitana con la collaborazione del Comune di Firenze e il sostegno di Enegan, l’evento animerà l’iconica piazza tutti i giorni, Pasqua e Pasquetta comprese, dalle 10.00 alle 20.00, trasformandola in un salotto all’aperto del miglior artigianato toscano. 73 espositori, accuratamente selezionati, porteranno in piazza l’essenza del “fatto a mano”: 41 artigiani dell’artistico e tradizionale e 32 dell’agroalimentare offriranno al pubblico un’occasione autentica per toccare, gustare e acquistare creazioni uniche.

Dai gioielli in oro, argento, metallo o vetro alle ceramiche decorate a mano, dalla pelletteria alle illustrazioni, dai mosaici alla moda, dagli accessori in pelle ai complementi d’arredo: ogni stand racconterà una storia fatta di cura, esperienza, passione. Accanto, il mondo agroalimentare: profumo di pane, sapore di salumi, dolcezza di confetture, cioccolato e biscotti, la fragranza dell’olio toscano, la forza del vino e dei liquori, la pasta fresca, le ricette di una volta.

"Firenze Craft è molto più di una mostra mercato: è un’occasione concreta per valorizzare un settore che, oltre a custodire tradizione e saper fare, rappresenta un asset strategico per l’economia del nostro territorio. Un’iniziativa che offre visibilità alle imprese artigiane, sostiene la loro competitività e favorisce nuove connessioni tra pubblico, produzione locale e mercato. L’artigianato non è solo tradizione, ma una leva attuale di sviluppo, lavoro e innovazione" dichiara Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana. Ingresso libero.