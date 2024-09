Marco Masini, festa per i 60 anni insieme ai fan e nuovo album. “Voglio raccontare le storie di tutti”

Firenze, 10 settembre 2024 – Una data attesa da molti anni dai fan di Marco Masini: il 13 settembre esce in radio e in digitale Allora Ciao, inedito del grande artista fiorentino che anticipa il nuovo progetto discografico 10 Amori (Momy Records, Concerto / BMG), in uscita in vinile e in cd il 4 ottobre e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

L'album esce a 7 anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio e coincide con i 60 anni che Marco compirà la prossima settimana, il 18 settembre. Un lavoro che, come preannunciato già dal titolo 10 Amori, parla di amore in senso universale, di tutti gli amori di una vita, di tutti quegli amori che rimangono appiccicati addosso per sempre, dando la certezza dell'esistenza di un legame tra il passato e il presente e creando la speranza di un domani in cui credere. 10 Amori racchiude e racconta tutte le anime del cantautore, dalla sua poetica sensibilità alla sua profondità e alla capacità innata di comunicare con intensità e allo stesso tempo con ironia, sempre accompagnato dal suo coraggio di affrontare appassionatamente la vita, la musica e gli amori.

“È sempre una scoperta uscire con un album. Una scoperta e anche una scommessa – spiega Marco Masini – . La scoperta è accorgersi di qualcosa che hai iniziato a pensare da qualche anno e che si materializza davanti a te soltanto alla fine della produzione. La scommessa è sperare che qualcuno capisca il tuo nuovo pensiero. Un pensiero che cambia a ogni piccolo movimento di questo mondo, a ogni coincidenza o destino già scritto ma non preventivato, oppure semplicemente perché ti accorgi di essere cresciuto. Non vedo l'ora di scommettere ancora su quello che per me è il momento più bello di tutti i momenti. Dare a tutti la mia visione delle cose e raccontare le storie di tutti!”.

In Allora Ciao, brano che anticipa l'album, dolcezza e amarezza si fondono nel racconto di un amore che è finito non senza rimpianti e ricordi che feriscono ma che rimangono istantanee indelebili. L'inedito è scritto da Marco Masini e Antonio Iammarino e prodotto da Cesare Chiodo, Marco Masini e Antonio Iammarino. Masini ha deciso di condividere la festa del suo sessantesimo compleanno con il suo pubblico il 21 settembre alle 17 al Teatro di Fiesole (qui le info).