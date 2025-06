La nuova vita della Manifattura Tabacchi

Firenze, 7 giugno 2025 – Il capoluogo toscano non smette di reinventarsi, e questa volta lo fa partendo da un luogo-simbolo del suo Novecento industriale: la Manifattura Tabacchi. La Fondazione Architetti Firenze, con la complicità di progettisti e urbanisti, ha organizzato un doppio appuntamento per raccontare e far toccare con mano la metamorfosi dell’ex fabbrica in un quartiere del futuro.

Si comincia lunedì 10 giugno alle 17,30 nella Palazzina Reale della stazione di Santa Maria Novella, con un incontro pensato per ripercorrere—dalla “carta” al cantiere—la storia urbanistica e le tappe progettuali che hanno trasformato un gigante produttivo in un motore di rigenerazione sostenibile. L’architetto Duccio Del Matto affronterà la cornice storica dell’intervento, mentre Luca Baldini spiegherà come si passa “dal cucchiaio alla città”, ovvero dai dettagli dell’edificio Polimoda alla revisione dell’intero masterplan.

Parafrasando le loro stesse parole, il valore di questa operazione non sta solo nel recupero di metri quadrati, ma nella creazione di nuovi spazi pubblici, aree verdi e occasioni di socialità che non consumano altro suolo.

Visita Guidata alla "Factory"

La seconda tappa è fissata per lunedì 17 giugno alle 16, con ritrovo in Piazza delle Sigaraie, davanti ai cancelli della Manifattura. Sarà una visita guidata nei meandri della “Factory”, fresca di premio Architettura Toscana 2024 ex-aequo per restauro e recupero, condotta dagli stessi autori del progetto, Baldini e la collega Diletta Stefanati. Il percorso toccherà i punti nevralgici del complesso: l’avveniristica Marketing Suite, dove un plastico in scala racconta l’intero intervento; le aule del Polimoda con la loro terrazza panoramica; gli open space per coworking e l’inedito tetto-giardino dell’edificio B11; lo store sperimentale del blocco B4.

Non mancherà una puntata al “Caveau”, archivio degli elementi originali salvati durante i lavori, e uno sguardo alle lobby dei nuovi edifici residenziali che già promettono di essere la porta d’ingresso a una comunità in fermento.

Un Case Study di Rigenerazione

La riqualificazione della Manifattura Tabacchi—frutto della collaborazione tra q-bic e il paesaggista Antonio Perazzi—rappresenta un case study di prima grandezza per chi crede in un modello di città che cresce recuperando se stessa, invece di espandersi all’infinito. Il messaggio è chiaro: rigenerare è meglio che demolire e ricostruire, soprattutto se l’obiettivo è un tessuto urbano più inclusivo, verde e carbon neutral.

Caterina Ceccuti