Firenze, al via Maggio Elettrico dedicato alla musica elettroacustica

Firenze, 26 maggio 2025 - Firenze si accende con Maggio Elettrico, due giornate dedicate alla musica elettroacustica e alla ricerca sonora, tra il teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Villa Strozzi e la galleria Frittelli Arte Contemporanea. Un format a cura di Tempo Reale, in collaborazione con importanti partner europei e nazionali, che unisce grandi protagonisti della scena contemporanea a giovani creativi in formazione. Il cuore del programma è il concerto evento del 4 giugno alle ore 20 nell’ambito dell’87esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino presso la Sala Orchestra del Teatro del Maggio.

Per la prima volta a Firenze il compositore francese Pierre Jodlowski, figura di spicco della scena multimediale europea, insieme alla pianista polacca Malgorzata Walentynowicz, presenta tre delle sue composizioni più emblematiche per pianoforte ed elettronica Serie blanche, Swrie rouge, Serie cendre, dedicate all’universo dei colori, in un raffinato equilibrio tra scrittura e suono interattivo: - “Ciò che mi turba o mi fa arrabbiare in questo mondo brutale e ingiusto diventa la fonte delle mie creazioni" ha dichiarato a Le Monde il compositore che definisce la sua musica un "processo attivo" sia a livello fisico (gesti musicali, energia e spazio) che psicologico (relazione con la memoria e la dimensione visiva del suono). La giornata si apre alle ore 17.00 a Villa Strozzi (Studio B, sede di Tempo Reale) con Fixed Room | Magnetica, appuntamento acusmatico che propone opere di giovani compositori provenienti dai conservatori italiani e internazionali: un’occasione per ascoltare nuovi linguaggi e visioni sonore che spaziano tra sound design e riflessioni sullo spazio, il corpo e la voce, in un’esperienza d’ascolto immersiva su supporti multicanale. Opere proposte nell’ambito di Magnetica, la nuova iniziativa nel campo della formazione musicale di Tempo Reale, che ha debuttato nel mese di marzo, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Luciano Berio, e che ha coinvolto artisti e creativi dell’elettronica in talk, sessioni in studio e concerti. Il 5 giugno dalle 20 alle 22, gli spazi di Frittelli Arte Contemporanea ospitano i Concerti Pomeriggio-Notte di Magnetica, che recuperano e rilanciano alcune delle performance più significative della prima edizione del progetto. Tra improvvisazione, iperstrumenti, elettronica in tempo reale e voci disarticolate, si susseguono set di musicisti come Alberto Brutti e Milena Punzi, Giovanni Iozzia e Dino Piccinno, Simone Grande, Michelangelo Einaudi e Alessandro Ratoci, per un’esperienza performativa intensa, radicale, spesso visionaria.

Il concerto di Pierre Jodlowski è realizzato nell’ambito dell’87esimo Festival del Maggio Fiorentino – Maggio Aperto, in collaborazione con Istituto Francese di Firenze, Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale Polacco, Adam Mickiewicz Institute (Varsavia), Studio èOle (Tolosa) e ideato in collaborazione con Carla Chiti. Magnetica è un progetto di Tempo Reale nell’ambito di Scuola di Suono. Con il patrocinio di Aimi-Associazione Informatica Musicale Italiana, in collaborazione con Isia Firenze, con il sostegno di Cassa di Risparmio di Firenze. Comitato artistico-scientifico: Agnese Banti, Francesco Canavese, Simone Faraci, Francesco Giomi, Andrea Gozzi, Giovanni Magaglio, Damiano Meacci, Luisa Santacesaria, Federico Visi, Francesco Vogli.