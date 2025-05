Firenze, all’Astra film e cena in memoria di Fabio Picchi

Firenze, 26 maggio 2025 - Il Cinema Astra ospita la terza edizione di Sale – Sant’Ambrogio in festival, la rassegna di eventi dedicata al quartiere di Sant’Ambrogio in memoria di Fabio Picchi. In programma due appuntamenti promossi dalla Fondazione Stensen. Giovedì 29 maggio alle 19 la commedia “L’ora legale” di e con Ficarra e Picone. In un piccolo paese della Sicilia sono imminenti le elezioni locali. È dato favorito il sindaco uscente, maneggione e avvezzo a garantirsi il consenso con favori e concessioni. Qualcosa andrà storto e il destino della cittadina sarà ribaltato. Una gustosa commedia che gioca con gli stereotipi siciliani e italiani. Subito dopo, in piazza Beccaria, una cena in collaborazione con Bistro Amuri dove sarà possibile assaggiare i piatti tipici della tradizione siciliana. Menù degustazione con pane e panelle, coppo di fritto, couscous di pesce e per finire cannolo e zibibbo. Domenica 1 giugno alle 11 proiezione di “Boiling point – Il disastro è servito” di Philip Barantini, film sul frenetico dietro le quinte di un ristorante di lusso. É la vigilia di Natale in un importante ristorante di Londra, tutti sono tesi come una corda di violino. Ma la serata prende una brutta piega quando arriva a sorpresa un ispettore sanitario e l’ex chef, che ora è divenuto una super star televisiva, si presenta senza preavviso accompagnato da un feroce critico gastronomico. Un esercizio di stile visivo e uno spaccato realistico di un ristorante dagli stessi autori della serie cult “Adolescence”. Prima del film, saluto iniziale di Giulio Picchi, co-proprietario del Cibrèo e animatore del Teatro del Sale.