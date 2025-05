Firenze, torna la Domenica metropolitana con ingresso gratis nei musei

Firenze, 26 maggio 2025 – Il 1 giugno torna la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Mus.e.

Per le famiglie con bambini a Palazzo Vecchio è in programma la coinvolgente attività Per fare una città ci vuole un Fiore, dedicata al giglio fiorentino, per scoprire la storia di questo amato simbolo cittadino; sarà inoltre possibile partecipare alla visita animata Vita di corte.

Al Museo Stefano Bardini i più piccoli potranno conoscere da vicino il famoso Porcellino e i suoi amici animali, mentre a Palazzo Medici Riccardi è in programma una nuova attività La pratica della scultura, ispirata alle opere di Giovan Battista Foggini. Infine presso il Mad Murate art District una novità per le famiglie: Tracce di natura, un atelier artistico ispirato alla poetica della mostra Dissolvenze del duo Simoncini.Tangi. Per i giovani e adulti sono in programma le visite a Palazzo Vecchio e ai suoi percorsi segreti, visite guidate anche a Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Complesso di Santa Maria Novella, Cappella Brancacci, Memoriale delle deportazioni.

Tornano anche le visite del progetto Amir con Sul margine arabi e africani a Santa Maria Novella e Messaggi d'arte presso il Museo Novecento. In occasione dei 100 anni dall' apertura del Museo Stefano Bardini, avvenuta il 3 maggio del 1925, durante questa domenica metropolitana sarà offerto un ricco programma di visite per tutti e attività per famiglie, che farà da preludio alle numerose iniziative che si terranno durante l'anno per celebrare il museo e le sue straordinarie collezioni.

A Palazzo Medici Riccardi sarà eccezionalmente possibile visitare alcuni ambienti della Prefettura, normalmente non aperti al pubblico, in cui sono custodite opere pregiate, su tutte Il matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi detto il Cigoli. Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso, a cui saranno correlate visite speciali. A Palazzo Vecchio è possibile visitare all'interno del percorso espositivo del museo la mostra Thomas J. Price in Florence, grande mostra dedicata allo scultore britannico che si estende anche in Piazza della Signoria con la scultura Time Unfolding e all'interno della collezione permanente del museo. Sempre al Museo Novecento sono visitabili altre due interessanti mostre: la collettiva di artiste Messaggere e la monografica dedicata a Marion Baruch, Un passo avanti tanti indietro.

Presso Mad - Murate Art District sarà possibile partecipare ad una visita guidata alla nuova mostra Dissolvenze | Corrispondere al tempo di Simoncini.Tangi, realizzata nell'ambito del ProgettoRIiva. A Palazzo Medici Riccardi infine, è possibile visitare la mostra Giovan Battista Foggini. Architetto e scultore granducale, in occasione dei trecento anni dalla morte dell'artista, curata da Riccardo Spinelli, cui fa da controcanto la mostra fotografica La Firenze di Foggini. Sguardi di Paolo Bacherini, sviluppata in collaborazione con il Kunsthistorisches Institut in Florenz.