Firenze, John Scott Marrone sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Firenze, 26 maggio 2025 – Direttore d'orchestra e di formazioni corali di fama internazionale, fondatore dell’Allegro Chamber Ensemble, John Scott Marrone sale sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel concerto in programma mercoledì 28 maggio alle ore 21 all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, Firenze. Il programma spazia nei secoli e nei generi, proponendo pagine, tra gli altri, di Tchaikovsky, Elgar, Mozart, Mascagni, Fauré e Vivaldi. Niente di strano per John Scott Marrone, che in oltre trent’anni di attività ha abbracciato repertori diversi, dal Rinascimento al Contemporaneo. Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di Brooklyn, John Scott Marrone si è perfezionato alla Columbia University, dove ha conseguito il master in direzione d'orchestra. Tra le centinaia di concerti in tutto il mondo, impossibile non ricordare quello nella Basilica di San Pietro, davanti a Papa Giovanni Paolo II e migliaia di fedeli..Biglietto 20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. La 45esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - di Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo.