Firenze, al via la stagione di Villa Vittoria Cultura tra innovazione e grandi ospiti

Firenze, 23 maggio 2025 - Villa Vittoria Cultura si prepara ad affrontare la nuova stagione 2025, forte del successo delle edizioni precedenti e con l’intento di continuare a offrire alla propria città e al territorio una proposta culturale sempre più ricca e variegata. Dopo oltre 150 eventi realizzati, il progetto, nato nel 2020 sotto la guida e la direzione di Giovanni Fittante si conferma come un punto di riferimento importante per la cultura accessibile a tutti, un luogo, nel cuore della città, dove la lettura e la cultura diventano strumenti per la crescita personale e collettiva. L’importante partnership con Firenze Fiera e la Fondazione Spadolini - Nuova Antologia Ets, che da sempre sostengono Villa Vittoria Cultura e contribuiscono alla sua programmazione, permetterà anche quest’anno di realizzare eventi di alto livello, in grado di coinvolgere un pubblico sempre più numeroso e appassionato. Tanti i temi trattati: dalle arti classiche a quelle contemporanee con approfondimenti sulla filosofia, la letteratura, la storia, il cinema e il teatro e argomenti di grande attualità come la sostenibilità e l’innovazione. Gabriella Izzi Benedetti, Tommaso Sacchi, Lorenzo Conti Lapi, Cristina Manetti, Donato Bendicenti, Alessandra Cottoloni con Zia Caterina, il Console onorario di Germania a Firenze Federico Di Salvo, Rocco Papaleo, Ugo De Vita ed il presidente della regione Eugenio Giani sono solo alcuni dei prestigiosi ospiti che prenderanno parte alla nuova edizione, che quest’anno si avvale anche del patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e della Città Metropolitana. Si parte mercoledì 28 maggio alle ore 18.15 con la presentazione del libro di Cristina Manetti, Capo Gabinetto della Regione Toscana, intitolato “A Penelope che prende la valigia” (Giunti Editore). Dopo l’introduzione del presidente di Villa Vittoria Cultura, Giovanni Fittante, e la presentazione di Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, interverrà l’autrice a fianco della vicedirettrice de la Nazione, Cristina Privitera. "Per il quarto anno consecutivo il parco secolare del Palazzo dei Congressi si appresta ad accogliere la nuova stagione di Villa Vittoria Cultura, che rappresenta, a pieno diritto, un appuntamento fisso e consolidato nell’agenda degli eventi clou dell’estate fiorentina – dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – Ancora una volta i nostri spazi faranno da palcoscenico ad incontri con personalità del mondo dell’attualità e della cultura a 360°”. "Firenze Fiera contribuirà, come per le precedenti edizioni, ad arricchire la rassegna culturale con proprie iniziative che vedranno la presenza di Cristina Manetti, Lorenzo Conti Lapi, Alessandra Cottoloni con Zia Caterina, il Consolo onorario di Germania a Firenze Federico Di Salvo”. "Siamo convinti – conclude Becattini – che aggiungere momenti culturali a spazi tradizionalmente destinati al business di fiere e congressi rappresenti un valore aggiunto per la nostra società e un importante driver di connessioni culturali in città”. “Villa Vittoria Cultura - sottolinea Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia Ets - è un progetto che intende proporre in modo accattivante iniziative culturali anche ai non addetti ai lavori e tende quindi a coinvolgere un pubblico sempre più ampio creando occasioni per far conoscere libri e riviste (è il caso di “Nuova Antologia”) considerate erroneamente riservate a studiosi specialisti, ma che affrontano invece temi di grande attualità in un libero dibattito e nell’interesse di tutti. Ecco perché la Fondazione Spadolini Nuova Antologia ha rinnovato la propria partnership al progetto dell’amico Giovanni Fittante, unitamente a Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera”. "Siamo partiti con un’idea semplice ma ambiziosa: fare della cultura uno strumento di cambiamento positivo per la comunità. Dopo cinque anni di lavoro, vediamo i frutti di questo impegno, ma sappiamo che la strada è ancora lunga e piena di opportunità. La stagione 2025 sarà ancora più ricca, stimolante e dinamica, con tanti eventi che sapranno rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più curioso e desideroso di crescita”, il commento di Giovanni Fittante, presidente di Villa Vittoria Cultura. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero. Maurizio Costanzo