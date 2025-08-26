Lasciati fiorire: tre giorni di concerti, talk e market sostenibile al Lumen

Firenze, 26 agosto 2025 - Musica dal futuro. E non solo, perché mai come quest'anno la quarta edizione del festival "Lasciati Fiorire" - in programma al Lumen dal 29 al 31 agosto - abbraccia un programma ricco e variegato di attività ad ingresso gratuito e distribuite su più palchi: Garden e Side Stage per i concerti, Ring Stage per i talk moderati da Novaradio, Lungarno, La Clit e il market sostenibile curato da Only Usato, ed infine Jungle Stage per i djset che concludono le serate.

Un format collaudato che conta anche sul contributo di volontari convocati con un'apposita call, a testimonianza del crescente interesse verso una manifestazione centrale nel palinsesto estivo; la line-up prevede per ciascuna delle tre giornate un progetto local, un'artista emergente sulla scena nazionale e un big, mentre il Side Stage presenta ogni sera alcune realtà del territorio e le loro proposte di diffusione musicale, come Flinta - open mic inclusivo - Concertini - pagina IG di informazione sugli spettacoli a Firenze - e il collettivo di giovanissimi nato nel 2019 Papavero.

Nel dettaglio degli ospiti, la rassegna inaugura venerdì 29 con i vincitori del Rock Contest di Controradio 2024 Lo-fi Le Fusa, la cantautrice sarda di formazione londinese Bluem e la trionfatrice di X-Factor 2023 Sarafine; dietro la consolle, ci saranno invece i dj Underwtr e Fuera, il trio che mescola rap, techno e psichedelia. Sabato spazio all'artista R&B di origini italo-brasiliane Yaraki, il jazz rap dello Studio Murena e il live sperimentale di Jasmina + Violet; ma si ballerà fino a notte inoltrata sui ritmi dei talentuosi dj d'area funky, garage e grime Lorenzo BITW e Dexter b2b Arrow. Domenica, ecco infine il talento rivelazione della band aretina Grandi Raga, fresca di partecipazione al Mi AMI Festival, la nuova voce del rap italiano Marte, e il cantautore pop elettronico classe 2002 Faccianuvola.