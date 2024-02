Giornata internazionale della guida turistica, domani visite guidate gratuite

Firenze, 23 febbraio 2024 - L’associazione Centro Guide Turismo Firenze e Toscana, aderente a Cna Firenze, celebra la Giornata internazionale della Guida Turistica con visite guidate gratuite alla Chiesa di Santa Trinita con le Cappelle Sassetti e Bartolini Salimbeni domani 24 febbraio 2024 (orario visite 11, 16 e 17, prenotazione 055288448 e 3401760288). Quest’anno, in ricordo del Prof. Antonio Paolucci, storico dell’arte recentemente scomparso, l’Associazione ha scelto di far scoprire ai fiorentini e a chiunque voglia partecipare due preziose Cappelle del Rinascimento, alle quali il Professore era specialmente legato, come “omaggio alla didattica dei beni culturali, un compito delicato e importante affidato alle guide turistiche”. Le cappelle si trovano nella Chiesa di Santa Trinita, fondata dai monaci Vallombrosani nell’XI secolo, uno degli edifici religiosi più interessanti di Firenze. Chi la visita potrà fare un viaggio attraverso gran parte della storia dell’arte della città: è uno scrigno prezioso che contiene opere di inestimabile valore tra cui la magnifica “Adorazione dei pastori” e il ciclo di affreschi di Domenico Ghirlandaio, all’interno della Cappella Sassetti, “con la gloria del Magnifico Lorenzo raccontata sotto il segno di San Francesco” e i dipinti di Lorenzo Monaco nella Cappella Bartolini-Salimbeni, affreschi legati alla “Vita” della Vergine e la splendida tavola con “L’Annunciazione”.