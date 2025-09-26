26 settembre, Giornata europea delle lingue: le iniziative a Firenze

Firenze, 26 settembre 2025 - Oggi è la Giornata europea delle lingue. Istituita nel 2001 dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, celebra la diversità linguistica, il plurilinguismo e l’apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita. Questa giornata conta eventi in tutta Europa intorno intorno alla data del 26 settembre (http://edl.ecml.at/ ). Dal 2003, a Firenze, The British Institute of Florence, Institut francais Firenze, Deutsches Institut Florenz e Centro Lengua Espanola celebrano la giornata organizzando un gioco europeo che permette di vincere corsi di lingua a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Quest'anno sono stati organizzati 'giochi gastronomici'. Come si gioca. Per giocare basta recarsi in questi centri di lingua, sabato 27 settembre dalle ore 15 alle ore 19 e partecipare a dei semplici giochi a tema gastronomico, si possono vincere corsi di francese, inglese, spagnolo e tedesco. Oppure, per chi non abita Firenze e dintorni, si può giocare anche online con un quiz realizzato dagli Archivi storici dell’Unione europea. Il gioco in presenza si svolge in 4 tappe, all'Institut francais in piazza Ognissanti 2, al Centro Lengua Espanola e al Deutsches Institut che si trovano in Borgo Ognissanti 9, e al The British Institute (Biblioteca) su Lungarno Guicciardini 9. In ogni tappa saranno proposti giochi divertenti e si dovranno superare delle (semplici) prove sul tema dell’anno: gastronomia. Non è necessaria la prenotazione; durata indicativa 45 minuti/1 ora. Per quanto riguarda il gioco online il quiz sarà pubblicato sulla pagina FB della giornata - facebook.com/GELFirenze - il 27 settembre 2025 dalle ore 15 alle ore 19. E non mancano altre attività nei singoli centri, il 27 settembre: test di livello gratuiti (9/18), visite guidate, orientamento su corsi e certificazioni, formazioni per i docenti.