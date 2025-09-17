Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Firenze
Cronaca
17 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Firenze, centinaia di persone in piazza per chiedere maggiore sicurezza

Alla manifestazione 'Firenze sicura' in piazza Santa Maria Novella hanno aderito comitati e associazioni

Centinaia di persone alla manifestazione in piazza Santa Maria Novella

Firenze, 17 settembre 2025 – Tutti in strada per chiedere maggiore sicurezza. Centinaia di persone – oltre 500 per la questura – hanno preso parte in piazza Santa Maria Novella al presidio 'Firenze sicura' promosso da Firenze Ribella e da Leonardo Ciaramelli, creatore della pagina Instagram 'Il mondo che vorrei', a cui hanno aderito svariati comitati e associazioni, dall'ex Teatro comunale al Comitato Quartiere 4, dai Cittadini attivi di San Jacopino al Comitato Canneto-Le Coste fino ad Aria Nuova per Firenze, Firenze Vera e la 'comunità' della pagina Fb Abusivismo e degrado.

Tanti cartelli per denunciare il degrado e l'esasperazione per i furti, numerose bandiere tricolori e col giglio di Firenze. Esponenti di comitati e associazioni si sono alternati al microfono. Mescolati ai manifestanti anche numerosi esponenti del centrodestra, tra gli altri il coordinatore regionale di FI Marco Stella a Massimo Sabatini della lista Schmidt, passando per Guglielmo Mossuto, capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, per FdI il vicepresidente del Consiglio comunale Alessandro DraghI e il coordinatore cittadino Jacopo Cellai. 

