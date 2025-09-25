La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gioiellerie svaligiateVasco Rossi GazaAppello monacheCaduto in ArnoOmicidio Spoleto
Acquista il giornale
Cosa FareFirenze, riapre lo Spazio Alfieri con ospiti in sala col film ‘The voice of Hind Rajab’
25 set 2025
MAURIZIO COSTANZO
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cosa Fare
  4. Firenze, riapre lo Spazio Alfieri con ospiti in sala col film ‘The voice of Hind Rajab’

Firenze, riapre lo Spazio Alfieri con ospiti in sala col film ‘The voice of Hind Rajab’

Il 27 settembre alle ore 15 presenti in sala gli attori protagonisti Saja Kilani, Motaz Malhees

‘The voice of Hind Rajab’

‘The voice of Hind Rajab’

Firenze, 22 settembre 2025 - La nuova stagione dello Spazio Alfieri inizia con un film potente e ineludibile della celebrata regista Kaouther Ben Hania, The voice of Hind Rajab, vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e tratto da una sconcertante storia vera. Saranno ospiti la Rete degli Enti Locali per I diritti del popolo Palestinese e la Rete Pace e giustizia in Medio Oriente, giovedì 25 settembre, alle ore 21.30; sabato 27 alle ore 15 presenti in sala gli attori protagonisti Saja Kilani, Motaz Malhees; a introdurre la proiezione di mercoledì 1 ottobre, alle ore 21.15, Laila Hassan, ricercatrice italo-palestinese in rappresentanza dei Giovani Palestinesi d'Italia . Il nuovo bistrot. Si rinnova il bistrot Spazio Alfieri con una nuova gestione: nel fine settimana brunch e film per famiglie, da ottobre cinema e aperitivo in un unico biglietto (13 euro). In esclusiva due rassegne: una dedicata a Woody Allen e l'altra al cinema italiano nel catalogo Luce. Dal 29 settembre 8 film celebrano i 90 anni del regista americano (con due proiezioni, una serale 21,15 vos e una pomeridiana 17.30 ita) nella rassegna Woody Allen 90, un itinerario nell'universo "alleniano" che racconta le fragilità dell’essere umano. In apertura Match Point (replica il 1/10), il film che vent'anni fa consolidò la sua fama internazionale come autore di drammi a tinte noir. Ad ottobre le commedie sentimentali e il Teatro Gangstar con La Dea dell’Amore (6, 8/10), Accordi e disaccordi (13 e 15/10), Tutti dicono I love You (20 e 22/19) e Pallottole su Broadway (27 e 29/10). A novembre passioni spagnole, colpi maldestri e celebrità con Vicky Christina Barcelona (4 e 5/11), Criminali da strapazzo (11 e 12/11), Celebrity (18 e 19/10) e Harry a pezzi (25 e 26/11). Per tutta la stagione fino ai primi di giugno 2026 nella rassegna 10 e Luce, una biografia del cinema di qualità in 10 grandi film del catalogo Luce, da scoprire e riscoprire in nuove versioni rieditate. Si inizia il 10 ottobre con Pane e Tulipani, forse la più felice commedia romantica del cinema italiano contemporaneo, diretta da Silvio Soldini con Licia Maglietta, Bruno Ganz, straordinari interpreti.

Maurizio Costanzo

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata