Firenze, riapre lo Spazio Alfieri con ospiti in sala col film ‘The voice of Hind Rajab’

Firenze, 22 settembre 2025 - La nuova stagione dello Spazio Alfieri inizia con un film potente e ineludibile della celebrata regista Kaouther Ben Hania, The voice of Hind Rajab, vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e tratto da una sconcertante storia vera. Saranno ospiti la Rete degli Enti Locali per I diritti del popolo Palestinese e la Rete Pace e giustizia in Medio Oriente, giovedì 25 settembre, alle ore 21.30; sabato 27 alle ore 15 presenti in sala gli attori protagonisti Saja Kilani, Motaz Malhees; a introdurre la proiezione di mercoledì 1 ottobre, alle ore 21.15, Laila Hassan, ricercatrice italo-palestinese in rappresentanza dei Giovani Palestinesi d'Italia . Il nuovo bistrot. Si rinnova il bistrot Spazio Alfieri con una nuova gestione: nel fine settimana brunch e film per famiglie, da ottobre cinema e aperitivo in un unico biglietto (13 euro). In esclusiva due rassegne: una dedicata a Woody Allen e l'altra al cinema italiano nel catalogo Luce. Dal 29 settembre 8 film celebrano i 90 anni del regista americano (con due proiezioni, una serale 21,15 vos e una pomeridiana 17.30 ita) nella rassegna Woody Allen 90, un itinerario nell'universo "alleniano" che racconta le fragilità dell’essere umano. In apertura Match Point (replica il 1/10), il film che vent'anni fa consolidò la sua fama internazionale come autore di drammi a tinte noir. Ad ottobre le commedie sentimentali e il Teatro Gangstar con La Dea dell’Amore (6, 8/10), Accordi e disaccordi (13 e 15/10), Tutti dicono I love You (20 e 22/19) e Pallottole su Broadway (27 e 29/10). A novembre passioni spagnole, colpi maldestri e celebrità con Vicky Christina Barcelona (4 e 5/11), Criminali da strapazzo (11 e 12/11), Celebrity (18 e 19/10) e Harry a pezzi (25 e 26/11). Per tutta la stagione fino ai primi di giugno 2026 nella rassegna 10 e Luce, una biografia del cinema di qualità in 10 grandi film del catalogo Luce, da scoprire e riscoprire in nuove versioni rieditate. Si inizia il 10 ottobre con Pane e Tulipani, forse la più felice commedia romantica del cinema italiano contemporaneo, diretta da Silvio Soldini con Licia Maglietta, Bruno Ganz, straordinari interpreti.

