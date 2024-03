Giorgio Vasari a Palazzo Vecchio: visite guidate speciali per 450 anni dalla morte

Firenze, 7 marzo 2024 - A 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari (1574-2024), il Comune di Firenze e MUS.E promuovono un programma di iniziative ed eventi tesi a valorizzare e far conoscere questi due importanti protagonisti della storia fiorentina e il loro indissolubile connubio. Un sodalizio fertile tra il duca e l'artista, ma anche rispetto e confidenza reciproci, che li rivelano legati da profonda amicizia. I primi appuntamenti si terranno in Palazzo Vecchio a partire da sabato 9 marzo e ridaranno voce alla storia consentendo al pubblico di conoscere meglio queste due iconiche figure. Narrate da Giorgio Vasari, questo il titolo delle letture teatralizzate dalle “Vite de più eccellenti architetti, pittori e scultori” che si terranno ogni sabato (alle 11:30 dal 9 marzo al 25 maggio) nella Sala degli Elementi.

Ogni settimana sarà dunque possibile approfondire la storia di uno dei protagonisti dell’arte italiana. Il primo sarà Giotto seguito dall’Orcagna (16 marzo), Cennino Cennini (23 marzo), Masaccio (30 marzo), Paolo Uccello (6 aprile), Filippo Brunelleschi (13 aprile), Beato Angelico (20 aprile), Leon Battista Alberti (27 aprile), Sandro Botticelli (4 maggio), Raffaello Sanzio (11 maggio), frà Filippo Lippi (18 maggio) e Tiziano Vecellio (25 maggio).

Da domenica 10 marzo, ogni settimana fino al 26 maggio, si potrà inoltre partecipare a Guidati da Giorgio Vasari, visita che accompagnerà il pubblico in un vero e proprio tuffo nel passato. In un dialogo interattivo, evocativo di usi e linguaggio d’epoca, l’artista e architetto Vasari in persona illustrerà al pubblico le linee di politica culturale del Duca Cosimo I de’ Medici, committente assoluto degli interventi, e la perizia della Fabbrica Medicea nel dare forma, in tempi record, alla residenza ducale (tutte le domeniche alle 10 e alle 11.30 dal 10 marzo al 26 maggio).