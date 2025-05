Firenze, arriva Olly in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 17 maggio 2025 - Tutto esaurito al Teatro Cartiere Carrara per le due tappe fiorentine di Olly, in concerto lunedì 19 e martedì 20 maggio nell’ambito del “Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour” organizzato da Magellano Concerti e che ha registrato il sold out in tempi record. Dopo la vittoria al 75esimo Festival di Sanremo e il trionfo delle prime 14 date invernali, Olly porta in scena uno show potente e coinvolgente con una setlist pensata come un vero e proprio viaggio, capace di trasportare il pubblico attraverso le diverse tappe del suo percorso artistico. I brani tratti dall’album Tutta Vita - certificato doppio disco di platino - alternati alle canzoni dei suoi lavori discografici precedenti, danno vita ad una festa in cui non mancano momenti acustici e intimi. Lo show è la perfetta unione tra energia e profondità, un vero e proprio condensato di emozioni in grado di creare una connessione unica e autentica con il pubblico. Il palco, essenziale ma dinamico, è arricchito da pedane retroilluminate e visual che alternano atmosfere teatrali, frasi dei suoi brani diventate ormai slogan generazionali e veri "scarabocchi" disegnati a mano dallo stesso Olly. Al fianco del cantautore tornano Juli alle chitarre e direzione musicale, Pierfrancesco Pasini alle tastiere e Dalila Murano alla batteria a cui si aggiungeranno le incursioni al sax di Gabriele Ioppolo. Alcuni brani sono stati riarrangiati in chiave folk, segnando una nuova maturità negli arrangiamenti che prepara il terreno per il doppio appuntamento all’Ippodromo, dove Olly è atteso a settembre per le due date (2 - 4 settembre) de La Grande Festa. Particolare attenzione è stata data ai primi brani di repertorio, originariamente caratterizzati da un sound più elettronico, che sono stati riadattati in direzione più acustica. L'intero spettacolo è stato pensato come un momento collettivo, dove anche nei momenti più malinconici si respira un forte desiderio di condivisione in cui la distanza tra palco e pubblico si annulla. Lo show si apre con “È festa”, traccia che apre anche il secondo album del cantautore, “Tutta Vita”, e che Olly dichiara “essere nata per aprire i live”. Subito dopo, si passa a “L’anima balla”, il brano presentato a Sanremo Giovani 2022, una canzone coinvolgente che prepara il pubblico a un concerto ricco di momenti di pura connessione. La scaletta prosegue con “Una vita”, il pezzo d’apertura del precedente disco del cantautore, “Gira, il mondo gira”, seguito da “A squarciagola”, brano in cui Olly si mette a nudo raccontando i momenti di smarrimento della vita. Si continua con “Quei ricordi là”, un brano spensierato che regala un sorriso a chi lo ascolta, ma che nasconde una forte componente emozionale impreziosita dall’assolo finale di Juli. Con “Bianca”, “L’amore va”, “Polvere” e “Un’altra volta” si torna ai brani di “Gira, il mondo gira”: “Bianca” è un brano in cui Olly mostra ancora una volta la sua capacità di raccontare storie attraverso immagini universali e con L'amore va il cantautore regala al pubblico un momento di intimità e unione. Si ritorna alla dimensione up con “Polvere”, il brano con cui Olly ha partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, seguito da “Un'altra volta” che continua a far ballare il pubblico. “Paranoie” è un tuffo nel passato e si distingue per il suo sound urban e per una forma più parlata, che rende il brano molto diretto. Dopo “La lavatrice si è rotta”, lo show si evolve ancora: sul palco fa il suo ingresso un tavolo apparecchiato con sgabelli e sedute che dà il via alla sezione acustica, una finestra sul processo creativo tra Olly e Juli, dove voce e chitarra sono protagoniste. Si riparte con “Ho voglia di te”, un brano che con il suo sound caldo riesce a trasportare il pubblico in un’atmosfera estiva. Segue “Fammi morire”, che parla della dipendenza d’amore mettendo in luce il lato più romantico del cantautore. È il momento della ninna nanna, “Scarabocchi”, un brano che racchiude un profondo senso di vulnerabilità e un’intensa riflessione sui sentimenti, positivi e negativi, che accompagnano la vita di tutti. “Noi che” riscalda l’atmosfera, il brano è un inno alla libertà che trova la sua massima espressione nella sua dimensione live cantato in coro con il pubblico. È la volta di “A noi non serve far l'amore”, una ballad in cui il cantautore esprime il tentativo di evitare il confronto profondo tra due persone. Arriva poi il momento de “I cantieri del Giappone”, una riflessione del cantautore messa in musica, in cui Olly porta a galla alcune delle paure comuni mescolate alla sensazione di non sentirsi spesso all'altezza. A seguire “Per due come noi”, brano figlio della collaborazione con la cantautrice Angelina Mango. “Balorda nostalgia” trova spazio in un momento esclusivo, eseguita in maniera intima da Olly e Juli. Con il brano che lo ha portato alla vittoria di Sanremo, il cantautore ci riporta ai sentimenti contrastanti che accompagnano il passato, una lotta contro noi stessi nota a chiunque abbia sperimentato l’amore. Arriva quindi “Il campione”, brano che vede Olly e Juli protagonisti assoluti al centro della scena e che chiude simbolicamente il disco “Tutta Vita”. Le ultime due canzoni della scaletta, sono tra le più amate del repertorio di Olly: “Devastante”, che rappresenta ormai un inno per tutte le persone che lo ascoltano, e “Menomale” che c’è il mare, introdotta da un accenno de “Il pescatore” di Fabrizio De André, canzone cantata a Sanremo durante la serata delle cover insieme a Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band con cui Olly ci porta a casa sua, Genova. .Olly tornerà a Firenze, stavolta al Mandela Forum, il 10 e 11 marzo prossimi, nell’ambito del Tutta Vita Tour 2025-2026 prodotto e organizzato da Magellano Concerti che per la prima volta porterà l’artista nei principali palazzetti italiani: anche queste date sono completamente sold out. A coronare un anno irripetibile, arriva poi il doppio appuntamento de “La Grande Festa”: la prima data annunciata per il 4 settembre 2025 ha polverizzato i 34.000 biglietti disponibili in soli trenta minuti. È stata infatti aggiunta una seconda data per il 2 settembre 2025, anch’essa andata sold out in tempo record. Le due date evento all’Ippodromo SNAI di San Siro saranno un’occasione imperdibile per festeggiare un anno di grandi successi. Il 2025 ha consacrato Olly tra i protagonisti della nuova scena musicale italiana. Dopo il debutto sold out al Fabrique di Milano con la leg invernale del “Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour” (14 date esaurite nei principali club italiani), Olly ha trionfato al 75° Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, brano certificato disco di platino. Il suo album Tutta vita ha ottenuto il doppio disco di platino nelle prime settimane dell’anno, dominando per mesi le classifiche FIMI/Gfk e le piattaforme digitali. Brani come Scarabocchi, Devastante e Per due come noi con Angelina Mango sono entrati stabilmente nella Top20 dei singoli più venduti, consolidando la sua presenza anche nelle radio EarOne. Da ottobre, Olly ha dominato la classifica FIMI: primo per 21 volte in sei mesi, un risultato mai visto negli ultimi 14 anni. Balorda Nostalgia” è stata per nove settimane al #1 FIMI/Gfk e ha raggiunto la #1 della classifica EarOne; ai vertici di Spotify Italia, Amazon Music Italia, YouTube Music e Apple Music Italia, è entrata nella Top 50 globale di Spotify e nella Billboard Global 200, oltre ad essere il primo singolo italiano del 2025 a ottenere il disco di platino.

Maurizio Costanzo