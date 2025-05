Firenze, concerto per il bicentenario della beatificazione di Ippolito Galantini

Firenze, 16 maggio 2025 – Per il bicentenario della beatificazione di Ippolito Galantini (1825-2025), fondatore della congregazione dei Vanchetoni, le consorelle e i confratelli della Congregazione di San Francesco d’Assisi detta ‘dei Vanchetoni’ hanno organizzato una serie di iniziative. Il 24 maggio alle ore 21 ci sarà il concerto de ‘I Solisti Fiorentini’ con musiche di Mozart. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria telefonando al 3477787884 dalle ore 18 alle ore 20. Appuntamento all’Oratorio della Congregazione in via Palazzuolo 19. Il20 marzo si è tenuta la messa mentre il 15 maggio si è tenuta la conferenza ‘Confraternite fiorentine, memorie della città’ tenuta da Ludovica Sebregondi.

Maurizio Costanzo