Firenze, artigianato e pasticceria si incontrano nel chiostro di Santa Maria Novella

Firenze, 16 maggio 2025. Dalla decoratrice di porcellana all’orafa, dall’artigiano della scagliola alla rilegatrice, fino alla pellettiera. Sono i cinque artigiani selezionati da Artex per il Rinascimento del Gusto, l’evento presieduto da Iginio Massari che celebra l’alta pasticceria, i suoi creatori e i legami con l’artigianato. L’appuntamento è per domenica 18 maggio nel Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, dalle 15 alle 19 per l’evento organizzato dall’Associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana con la collaborazione di Confcommercio Firenze. Gli artigiani che parteciperanno all’evento presentandosi e lavorando alle proprie creazioni sono: Alessandro Bianchi (www.biancobianchi.com), artigiano della scagliola, che insieme alla sorella Elisabetta lavora la Pietra di Luna nella sua bottega a Pontassieve. Stefania Zagli (www.stefaniazagli.it), artigiana decoratrice di porcellana, che nella sua bottega personale in via Giano della Bella lavora su piatti, specchiere, vasi, lastre e molti altri oggetti. Mari Yoshida Foglia(www.mari-y-foglia.com), artigiana orafa giapponese, che insieme al marito Giuliano lavora con lo sbalzo e il cesello nella sua bottega in Borgo Ognissanti. Roberta Masetti (https://www.instagram.com/pelletteriarobertamasetti/), artigiana della pelletteria, che nella sua bottega a Scandicci realizza borse per collezioni e microproduzioni. Erin Ciulla (https://www.legatoriailtorchio.com/it/).“Siamo onorati di partecipare a un evento che celebra la pasticceria italiana facendola incontrare con le eccellenze artigiane toscane – dice la coordinatrice di Artex Elisa Guidi –. I pasticceri sono artigiani della dolcezza, e questo incontro tra pasticceria e artigianato artistico servirà a rafforzarne legami e identità. Inoltre saremo nel suggestivo chiostro di Santa Maria Novella, per un pomeriggio di degustazioni e di splendide creazioni che intende avvicinare il pubblico alle eccellenze artigiane di ogni tipo”.