Firenze dei Bambini, il Cantico delle Creature alla Galleria dell’Accademia

Firenze, 17 maggio 2025 - La Galleria dell'Accademia di Firenze partecipaalla dodicesima edizione di "Firenze dei Bambini", rassegna che quest'anno ha il titolo “Costruiamo la pace. Il canto del mondo” e che si terrà dal 23 al 25 maggio. Il grande evento, che la Città di Firenze organizza ogni anno per i bambini e per i ragazzi, si ispira alla pace e al Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi. L’iniziativa è promossa dalla Direzione Istruzione del Comune di Firenze e organizzato dalla Fondazione MUS.E. Da qui il titolo dell'attività a cura del Dipartimento Servizi Educativi ed Accessibilità del museo: "Il Cantico delle Creature alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Segui i simboli della Pace". Sabato 24 e domenica 25 maggio alle ore 12.30, alle 14.00 e alle 16.30 sarà possibile partecipare all'attività gratuita prenotandosi qui: Il Cantico delle Creature alla Galleria dell’Accademia di Firenze | Firenze dei Bambini.Le prenotazioni saranno attive dalle ore 10.00 del 19 maggio e termineranno alle ore 22.00 del 22 maggio 2025. Nella Sala dei Giotteschi, luogo di ritrovo e inizio delle attività, lo staff del museo racconterà brevemente la vita di San Francesco e le origini del Cantico delle Creature attraverso le formelle di Taddeo Gaddi con le Storie di San Francesco e di Cristo. Alla fine della visita ai bambini sarà donato un piccolo ricordo. A seguire, i bambini e le loro famiglie potranno cercare i simboli della pace (colomba, ulivo ecc.) e gli elementi naturali citati nel Cantico delle Creature (Sole, Luna, Stelle, Acqua, Fuoco, Nuvole) nei dipinti delle sale del piano terra. L’attività si concluderà con l’invito a fotografare i dettagli preferiti e condividerli sui canali social del museo Facebook (@galleriadellaccademia) e Instagram (@galleriaaccademiafirenze). Per guidare questa speciale caccia al simbolo i bambini avranno a disposizione una mappa, una breve presentazione del progetto e le istruzioni. La mappa è scaricabile dalsito internet ufficiale della Galleria dell’Accademia di Firenze e sarà disponibile al museo nei giorni dell'iniziativa. Nella mappa è indicato il punto di ritrovo per l’inizio dell’attività, che è la Sala dei Giotteschi al piano terra del museo, adiacente al transetto sinistro della Tribuna del David. L'attività avrà la durata di un'ora circa ed è rivolta a bambini tra i 6 e i 12 anni di età. Ciascun bambino deve essere accompagnato da un adulto (un solo adulto, anche responsabile per più bambini, per favorire la massima presenza di partecipanti). Maurizio Costanzo