Firenze, The King’s Singers in concerto in Duomo

Firenze, 12 maggio 2025 - Giovedì 22 maggio si esibiranno per la prima volta nella Cattedrale di Firenze il celebre gruppo vocale The King’s Singers nell’ambito della XXVIII edizione della rassegna di musica sacra O flos Colende, promossa e organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli.

Concerto nella Cattedrale di Firenze: The King’s Singers

Dopo il trionfale concerto tenuto al Teatro della Pergola nel 2021, il gruppo vocale maschile torna a Firenze con il suggestivo programma Peregrinacion - Musica dal Nuovo Mondo, di recentissima ideazione e in prima assoluta per l’Italia, dedicato alla riscoperta della musica di genere, prevalentemente sacra, in uso presso i popoli nativi sudamericani, e alla successiva evoluzione avvenuta con l’arrivo dei conquistadores iberici.

Dialogo tra culture musicali

The King’s Singers si esibiranno in un programma affascinante che mette in dialogo la musica autoctona dell’America meridionale, cantata anche nelle lingue indigene, con il repertorio musicale colto introdotto dagli spagnoli e dai portoghesi.

Ecco alcuni esempi del programma: Hanaqpachap cussicuinin: tradizionale canto processionale Quechua e Dulces Jesus mio: brano ritrovato nelle antiche missioni gesuitiche della Bolivia.

Composizioni d’autore dal repertorio europeo

Fra le composizioni d’autore importate dall’Europa si segnalano Versa est in luctum di Sebastián de Vivanco, Crux fidelis attribuito a Giovanni IV di Portogallo, O quam gloriosum di Tomas Luis De Victoria, Libera me del compositore portoghese Vicente Lusitano, Brani di Juan Gutiérrez de Padilla: De carámbanos el día viste e Tristis est anima mea.

Incontri culturali contemporanei

In programma anche brani del repertorio contemporaneo generato dall’incontro tra culture diverse: Peregrinacion di Ariel Ramírez, Pica Pao di Heitor Villa Lobos, Travel Song da Tres Mitos de mi Tierra di Gabriela Lena Frank.

Riflessioni dalla direzione artistica

Luca Bagnoli, presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore, afferma: “Con soddisfazione presentiamo la XXVIII edizione della rassegna O flos colende, quest’anno legata all’attualità: la scelta dei repertori musicali e dei temi svolti nelle Riflessioni bibliche e nell’affascinante concerto del 22 maggio è infatti in perfetta sintonia tematica con il Giubileo della Speranza indetto da Papa Francesco”. Per l’Arcivescovo Gherardo Gambelli: “La musica dal mondo e delle varie epoche illumina così la Parola di Dio, rivela la molteplicità delle culture e delle comunità, permette di cogliere meglio il mistero della fede.”

Gabriele Giacomelli, direttore artistico della rassegna O Flos Colende, spiega: “Quest’anno la rassegna si distingue come mai prima d’ora per la varietà dei repertori proposti, in un affascinante percorso attraverso le culture e le epoche”.

Il concerto inizia alle ore 21.00, a ingresso gratuito solo su prenotazione. Prenotazioni disponibili dalle ore 9.30 di mercoledì 14 maggio qui: tickets.duomo.firenze.it.

Maurizio Costanzo