Firenze ospita il campionato regionale di Skateboard

Firenze, 7 giugno 2025 – Sport da strada, sì, ma anche olimpico. Lo skateboard sta per tornare a vivere una grande giornata a Campo di Marte. Firenze ospita infatti il campionato regionale di Skateboarding 2025. L’appuntamento per tutti gli appassionati è domenica 8 giugno, allo Skatepark di Campo di Marte che sarà teatro del campionato organizzato da Fortezza ASD sotto l'egida di Skate Italia (FISR) con il patrocinio del Comune di Firenze.

Il campionato regionale di Skateboarding 2025 offrirà ai partecipanti l'opportunità di classificarsi per il Campionato Italiano Skateboard che si terrà a Caivano nel mese di settembre. Le categorie in gara saranno Junior, Open e Master, sia femminili che maschili. E non mancano attività aggiuntive come prove gratuite di skateboarding con istruttori qualificati per tutti, dai 5 anni in su; workshop e test tavole per permettere ai partecipanti di provare nuove tavole e imparare nuove tecniche. Inoltre ci saranno stand espositivi di produttori e distributori di skateboard per mostrare le ultime novità. E a rendere più suggestiva la giornata non mancherà la musica, col dj set di sottofondo con i Dj di Vinyl per creare un'atmosfera animata durante l'evento. L'evento avrà anche un aspetto promozionale e di divulgazione dello skateboarding, ormai riconosciuto come disciplina olimpica. Lo skateboarding unisce infatti appassionati a caccia del trick perfetto in un continuo provarci, cadere e rialzarsi per riprovarci di nuovo, come accade nella vita.

Lo skateboard è nato così, e se negli anni è cresciuto fino a diventare il fenomeno che oggi in tanti conoscono, è grazie soprattutto agli sforzi, alla passione e all’iniziativa degli skater che nel corso dei decenni hanno contribuito in prima persona alla sua evoluzione, attraverso la creazione di eventi, gare, federazioni, brand e quant’altro. Senza dubbio lo skateboard. fa divertire e spesso si inizia da giovanissimi a provarlo ma in molti non lo abbandonano in soffitta con la preadolescenza. Ragazzi e adulti si fanno ‘stregare’ dalla tavola con le rotelle che in Italia ha compiuto 40 anni nel 2024. Ma non è solo un semplice hobby o un passatempo, ma una passione e uno stile di vita, e uno sport. E la giornata fiorentina sarà un'occasione per promuovere la cultura dello skateboarding e per avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina.