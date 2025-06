Il 9 giugno l'evento per l'anniversario dell'uccisione dei fratelli Rosselli

Firenze, 5 giugno 2025 – La Fondazione Rosselli ospita il 9 giugno, con inizio alle ore 16, l'evento che vuole ricordare l'88/o anniversario dell'uccisione dei fratelli Rosselli e il centenario del 'Non mollare'. Alle ore 16 si svolgerà la proiezione del docufilm 'Presenti nella storia: la voce dei Fratelli Rosselli', realizzato dagli insegnanti e dagli studenti dell'Istituto Salvemini-Duca d'Aosta di Firenze. Per l'occasione Claudio Ascoli dei Chille de la Balanza si cimenterà nella lettura scenica dei brani del 'Non mollare' e di 'Socialismo liberale'. Alle ore 17 inizierà il convegno storico allo Spazio Rosselli con la partecipazione del presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, della professoressa Patrizia Guarnieri, del professore Sandro Rogari e del dottore di ricerca Luca Menconi. Alle ore 18.30 ci sarà la presentazione di 'Aldo Rosselli, scrittore', a cura di Consuelo Ciatti con la partecipazione di Laura Barile: si tratta del secondo quaderno del 2025 del circolo Rosselli.

“Se il 2024 è stato l’anno del centenario di Giacomo Matteotti, il 2025 è l’anno centenario del Non Mollare, cioè del primo giornale clandestino antifascista succedutosi alle leggi eccezionali contro la libertà di stampa – ha dichiarato Valdo Spini -. In un certo senso quindi è l’anno dei Rosselli dopo l’anno di Matteotti. Per questo la Fondazione Rosselli intende ricordare questi 2 anniversari, assassinio dei Rosselli e 'Non Mollare' con un articolato programma a Firenze il 9 giugno”. Tra gli altri eventi della Fondazione Rosselli è da segnalare quello del 6 giugno, con inizio alle ore 17. In quel momento sarà inaugurata la targa che ricorda il contributo dei fisici e Radio Co.ra. La cerimonia si svolgerà al dipartimento di fisica e astronomia dell'Università di Firenze: tra gli interventi ci sarà quello del presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini e di Daniele Dominici dell'Università. Concluderà Laura Della Corte, a presiedere sarà il direttore del dipartimento di fisica e astronomia Duccio Fanelli.