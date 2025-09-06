Firenze, arriva al cinema il film ‘Fitzcarraldo’ in versione restaurata

Firenze, 6 settembre 2025 – In occasione del conferimento a Werner Herzog del Leone d'Oro alla Carriera alla Mostra di Venezia, Giunti Odeon celebra uno dei più grandi maestri del cinema con la proiezione del suo film più celebre, interpretato da un indimenticabile Klaus Kinski. Appuntamento per tutti lunedì 8 settembre ore 21 con Fitzcarraldo, che per l’occasione verrà proposto sul grande schermo in una nuova versione restaurata 4K(in lingua originale con sottotitoli in italiano).

La passione dell'avventuriero Brian Sweeny Fitzgerald, conosciuto con il nome di Fitzcarraldo, è la lirica. La sua idea fissa è quella di costruire un teatro d'opera a Iquitos, dove egli vive, nel cuore della foresta amazzonica. Per poter riuscire nel suo intento accetta di guidare una spedizione a bordo di un battello verso una ricchissima zona di alberi da gomma che intende sfruttare, e tenta imprese disperate di trasportare una nave al di là delle montagne.

Opera culmine del cinema di Herzog, Fitzcarraldo, a più di quarant’anni dalla sua nascita, colpisce oggi, ancor più di ieri, per la grandiosità dell’impianto visivo e la potenza della messa in scena. Al pari dei grandi visionari della Settima arte il regista tedeco sembra non volersi fermare di fronte a nulla pur di visualizzare il suo affresco cinematografico. Quello che oggi verrebbe semplicemente risolto con il computer o gli effetti digitali e che ieri veniva al più realizzato con l’ausilio di modellini, Herzog lo vuole nella realtà quasi fosse alla ricerca di immagini “non consunte” dalla globalizzazione, capaci di trasudare sangue e fango, lacrime e sudore. Ma al di là di tutto ciò, in Fitzcarraldo culmina anche il desiderio sincero del regista di concludere un discorso già iniziato e portato avanti passo passo nelle sue opere precedenti.

Si tratta di un’arringa di sconcertante profondità a favore della “diversità”, qui esemplificata nella presentazione degli indios visti come “forza lavoro” da tutto il mondo occidentale e nella riproposizione dell’ennesimo personaggio del sognatore “folle”, interpretato con insuperabile maestria da Klaus Kinski. Un discorso dunque che parla della capacità del “diverso” ad obbligarci a comprendere noi stessi. Perché nella visione quasi “nietzschiana” di Herzog quando noi guardiamo in quell’abisso che è lo sguardo degli altri, è l’abisso che guarda in noi e ci disvela la verità.