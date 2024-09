Firenze, alla Manifattura Tabacchi prove gratuite di scherma

Firenze, 28 settembre 2024 – Dopo i successi e le medaglie olimpiche in tv, la scherma sale in pedana in mezzo alla gente. Domenica 29 settembre, dalle 15 alle 16, nel cortile della ciminiera all’interno della Manifattura Tabacchi (via delle Cascine 35), bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni potranno provare gratuitamente a tirare di fioretto, spada e sciabola guidati dai maestri dello storico circolo di scherma fiorentino Roberto Raggetti.

La prova gratuita durerà un’ora e per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo su Whatsapp al 340-7406294 L’iniziativa è organizzata grazie alla recente collaborazione tra la palestra di via Arcangelo Corelli 19 e la Bottega biologica, negozio che vende prodotti a chilometro zero all’interno della stessa Manifattura Tabacchi.

Il Circolo di scherma Raggetti è attivo nella palestra de Il Barco ed è stato il primo a nascere a Firenze nel lontano 1908. Nel corso di oltre un secolo di vita ha contribuito a far crescere schermidori di livello nazionale e mondiale. Il medagliere del circolo raccoglie, tra Olimpiadi, campionati e Coppe del mondo, Europei, Italiani, assoluti, militari e di categoria, 90 ori, 33 argenti e 34 bronzi. È stato anche insignito della Stella d’oro al merito sportivo del Coni ed è iscritto all’Unasci, l’Unione nazionale delle associazioni centenarie d’Italia.