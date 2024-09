Fine settimana con Bacco. E scherma per i bambini

Fine settimana ricco di appuntamenti con feste paesane, mercatini e sagre. Da oggi a domenica Rufina celebra il vino e i prodotti tipici del territorio con tre giorni di iniziative nella 49ª edizione del Bacco Artigiano. La rassegna ha un ricco calendario di appuntamenti dislocati tra Villa Poggio Reale e le piazze: arte e mestieri, tradizioni contadine, cultura, musica e concerti, spettacoli e attività per i bambini, mercatini e stand enogastronomici.

Domani si terrà la rievocazione dell’Offerta del vino del contado alla Signoria di Firenze, con ritrovo alle 15,30 in piazza Duomo, da dove il Carro Matto di Rufina darà il via al corteo per le strade del centro storico. Un’altra rievocazione di prestigio è in programma domenica a Impruneta, con la Festa dell’uva e la sfilata dei quattro rioni del paese.

Domani e domenica a Scarperia c’è la 40ª edizione della sagra del tortello e del fungo porcino. Nel menu della sagra, che si svolge al circolo Mcl, tanti piatti a base di funghi porcini, oltre al tipico tortello mugellano. Il sabato stand aperti a cena dalle 19, domenica anche a pranzo dalle 12. Grande successo per la ‘Sagra del Tartufo’ al Girone, aperta tutte le sere fino a domenica.

Tanti i piatti tipici che si possono gustare, dallo sformato di funghi alla bistecca. La cena è organizzata in due turni: alle 19,30 e alle 21,15, prenotazione al numero 331.4480285 (dalle 16 alle 18) oppure sul sito internet.

A San Casciano invece va in scena il mercato dell’antiquariato e del vintage. Domani ci saranno dunque tante occasioni per fare shopping. In esposizione si potranno trovare mobili antichi, porcellane, libri, dischi, riviste, fumetti, vestiti e altri oggetti.

Prove gratuite di scherma e assaggi biologici, invece, domenica alla Manifattura Tabacchi a Firenze. La scherma sale in pedana nel cortile della Ciminiera e sarà un’occasione per le famiglie: bambini e ragazzi potranno provare a tirare di fioretto, spada e sciabola guidati nelle lezioni dai maestri del Circolo Raggetti.

Francesco Querusti