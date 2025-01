A Firenze torna il Carnevale storico

Firenze, 10 gennaio 2025 - L'8 e 9 febbraio torna l'appuntamento con il Carnevale di Firenze. L'8 febbraio a Palazzo Vecchio ci sarà il gran ballo 'Regine a Palazzo', mentre il giorno successivo spazio alla parata di Carnevale, da piazza Santa Maria Novella a piazza della Signoria sfilando per numerose vie del centro. Il primo evento celebra l'antica tradizione dei balli in maschera, nati alla corte di Lorenzo de' Medici e tipici del Rinascimento. Lo spettacolo, ideato e diretto da Antonia Sautter, avrà luogo nel Salone dei Cinquecento: ispirandosi al 'Sogno di volare' di Leonardo, la stilista veneziana metterà in scena la sua interpretazione sartoriale della alchimia tra intelligenza, gentilezza, creatività e forza delle donne che riuscì a trasformare Firenze nella culla del Rinascimento.

"L'immaginifica opus magna tutta al femminile che racconteremo, con nuovi abiti realizzati per l'occasione e un divertissement teatrale, vedrà come protagoniste Caterina de Medici, la Contessa Castiglione, Eleonora da Toledo, Artemisia Gentileschi e l'Elettrice Palatina, tutte donne di origini toscane che riuscirono a spiccare un volo nella loro storia e a far immaginare un futuro diverso per noi tutte, che siamo loro eredi", ha spiegato Sautter. Il 9 febbraio il ritrovo per la parata di Carnevale è in piazza Santa Maria Novella: l'evento sarà capitanato da Stenterello, figura del Carnevale di Firenze. Il percorso comprenderà via de' Banchi, via Barbadori, via de' Rondinelli, via Tornabuoni, lungarno degli Acciaioli, Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza della Signoria. "Con piacere celebriamo una storica tradizione fiorentina - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -, quella del Carnevale legata alla famiglia Medici".

L'assessora alle tradizioni popolari di Firenze Letizia Perini ha affermato che si tratta di "un Carnevale storico che ci riporterà nelle atmosfere festose e gioiose della corte rinascimentale dei Medici".