Campus pasquali nei musei dell’Unifi. Dall’Orto botanico alla Specola, ecco le proposte

Firenze, 14 aprile 2025 – Campus pasquali per piccoli grandi scienziati. Anche quest’anno, il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana per il periodo pasquale, offrendo ai più piccoli un’occasione preziosa di scoperta, gioco e apprendimento.

Le attività previste all’interno del progetto, dal titolo Divertirsi in sicurezza, sono pensate per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni e si svolgeranno in alcuni dei luoghi più affascinanti e stimolanti della città: il Museo di Geologia e Paleontologia, l’Orto botanico, il Museo di Antropologia e Etnologia e il Museo La Specola. Tra fossili e minerali, popoli lontani, piante esotiche e animali curiosi, i piccoli partecipanti potranno immergersi in un mondo ricco di meraviglie, esplorando la scienza attraverso laboratori ludico-didattici coinvolgenti e sempre diversi. Ogni giornata sarà l’occasione per portare a casa un piccolo elaborato, un ricordo originale e creativo di una Pasqua da giovani scienziate e scienziati.

Il primo appuntamento è giovedì 17 aprile: la mattina si aprirà con l’accoglienza al Museo di Geologia e Paleontologia, dove i bambini visiteranno le sale espositive e parteciperanno a una prima attività educativa. Dopo la merenda, il gruppo si sposterà a piedi fino all’Orto botanico per un pranzo al sacco e un pomeriggio immersi tra fiori e piante da ogni parte del mondo, con nuove esperienze laboratoriali nella natura.

Venerdì 18 aprile, invece, sarà la volta del Museo di Antropologia e Etnologia: un viaggio tra le culture del mondo, tra maschere, oggetti rituali, strumenti musicali e racconti di terre lontane. La giornata sarà più breve, con attività concentrate nella mattinata. Infine, martedì 22 aprile, La Specola – il più antico museo scientifico d’Europa ancora esistente – aprirà le sue porte per una giornata tra scienza e natura. Dopo la visita e le attività del mattino, il pomeriggio proseguirà nell’aula didattica e nel giardino del museo, per concludere il ciclo dei campi pasquali con una giornata ricca di stimoli e divertimento. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro martedì 15 aprile alle ore 13.