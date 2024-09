Anime infeconde: spettacolo dai Canti Orfici di Dino Campana

Firenze, 25 settembre 2024 – “La separazione, il lasciarsi, la lontananza, la paura dell’ignoto, l’incertezza del futuro, le speranze e le delusioni di grandi scelte. Incontrare la parola di Dino Campana è come entrare in una cappella in cui si assiste ad un rito, quasi casuale, ma che non è, quello di un uomo nell’immersione totale nella sua fragilità, nel suo abbandono irreversibile alla caducità delle emozioni.” Così Filippo Frittelli, direttore della Compagnia Underwear Theatre presenta lo spettacolo di cui sarà voce recitante “Anime feconde”, in programma giovedì 26 settembre alle 21 nel Sonoria Spazio Giovani. Ad accompagnare le parole tratte dai Canti orfici di Dino Campana sarà l’arpista Annamaria De Vito. “Campana - continua Frittelli - oltreché essere un poeta, in primis fu un grande viaggiatore, anzi un viaggiatore globetrotters ante litteram, con le sue partenze improvvisate, spesso a piedi o con mezzi di fortuna. Un uomo curioso e amante del mondo, vissuto in piena fraternità. La sua scrittura tocca spesso città e luoghi lontani, amori vissuti al di là dell’oceano, in stati e continenti stranieri, in una parafrasi onirica del ricordo. I “Canti Orfici” scrigno della sua poetica, subirono l’ulteriore fenomeno del ricordo del ricordo. Il manoscritto originale perduto in circostanze “ambigue” fra il circolo dei letterati delle Giubbe Rosse e l’editore Vallecchi, fu riscritto parola per parola, in un esercizio mnemonico estremo mentre il poeta era internato nel sanatorio di San Salvi. Ed ecco che il ricordo diviene memoria del sé, trasumanando l’umano nostalgico in un’elevazione sublime dell’immagine non più minata da alcun obbligo stilistico, se non la sua stessa profondità e poliedrica prospettiva. A dar forma e referenza di ciò, la musica di un’arpa, la voce di un attore, i gesti di un’azione in un dialogo che vuole sedurre e far riflettere, come un suono nella notte, misterioso, rinvigorente e delizioso.” Per l’occasione Underwear Theatre annuncia l'uscita dell'album Anime Infeconde, nato dalla performance dal vivo e disponibile all'ascolto gratuito in streaming: https://underweartheatre.bandcamp.com/album/anime-infeconde. Caterina Ceccuti