Al cinema Astra la regista Eleonora Danco presenta il film N-Ego

Firenze, 7 aprile 2024 - Mercoledì 9 aprile alle ore 19 presso il cinema Astra di piazza Beccaria a Firenze si terrà la proiezione del film N-EGO di Eleonora Danco, presente in sala. Come si legge in una nota nel film Eleonora Danco, regista teatrale e drammaturga, conduce una sua personale esplorazione sulla condizione umana, attraversando le strade di una grande città, dove incontra persone comuni che con le loro storie mettono in scena il portato deflagrante delle proprie esistenze; ora satolle, ora randagie, ora criminali, ora devastate.

In questa carrellata che stupisce e non lascia mai indifferenti scorrono anche una serie di volti noti del cinema/tv/teatro (Filippo Timi, Antonio Bannò, Elio Germano), senza che essi risaltino rispetto agli altri con maggior rilevanza, anonimi, rendendo l’amalgama narrativa e performativa ancora più efficace.

La regista dirige e si mette in scena travestita da manichino dechirichiano, simbolo universale di una società segnata dal tempo, invocando la creatività come àncora di salvezza per tutti noi. Il 10 aprile ci saranno le programmazioni di 'Sons' di Gustav Moller (ore 16.30), di Gen_ Gianluca Matarrese (ore 18.30) e di Puan il professore di Maria Alche, Benjamín Naishtat: in quest'ultimo caso, con inizio alle 20.30, l'evento è collaborazione con Associazione L’Aleph alla presenza di Roberta Lanfredini e Elena Francescon.