Autolinee Toscane, sciopero bus a Firenze e Livorno il 12 maggio

Firenze, 4 maggio 2023 – Il 12 maggio sarà una giornata di disagi per i trasporti. È stato infatti annunciato uno sciopero di quattro ore degli autobus di Autolinee Toscane nelle province di Firenze e Livorno che coinvolgerà autisti, operai e impiegati. Potrebbero verificarsi disagi tra le ore 17 e le 21. Lo rende noto Autolinee Toscane spiegando che la protesta sarà in ambito urbano e extraurbano e che potrebbero subire ritardi o cancellazioni le corse. Lo sciopero aziendale è indetto dal sindacato Fast Slm Confsal. Coinvolto anche il personale delle biglietterie.

Lo sciopero, spiega una nota di Autolinee Toscane, è stato indetto da Fast Sml Confsal per chiedere un bonus carburante per fronteggiare i rincari dovuti alla crisi della guerra in Ucraina, ulteriori interventi in tema di welfare, denunciare criticità sulla vendita dei biglietti a bordo dei mezzi e le condizioni di lavoro. La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all'ultimo sciopero ad Autolinee Toscane del'8 marzo 2023, cui aderì Cub Trasporti, fu del 12,61%.

