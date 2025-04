Volterrana chiusa per lavori: "Disagi al trasporto pubblico. Problema per le scuole"

"Trovo inaccettabile che non siano state fornite informazioni ufficiali e ho quindi ritenuto necessario avvertire tutti gli utenti interessati di queste modifiche. Resta lo sconcerto per non aver ricevuto nessuna comunicazione e non essere mai stati coinvolti nelle valutazioni preventive su dei lavori che impattano fortemente sulla quotidianità di tanti montespertolesi". Il sindaco Alessio Mugnaini (nella foto) non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio disappunto verso le modalità con cui la Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia della SP4 Volterrana, dal km 29+000 al km 29+200, nel comune di Castelfiorentino. Una chiusura che entrerà in vigore oggi e lo resterà sino al prossimo 9 maggio (con orario 0-24 a partire da domani) necessaria a quanto pare per un intervento di somma urgenza alla luce della frana della sede stradale che si sostanzierà attraverso la realizzazione di un’opera di palificata nel centro della strada.

Perché l’atto della Città Metropolitana riguarderà anche Montespertoli? Perché la Volterrana chiusa in quel punto influirà anche sul trasporto pubblico locale ed in particolare sulla Linea 37 Castelfiorentino-Firenze: gli autobus, fa sapere l’amministrazione comunale saranno infatti deviati sulla linea Lucardo-Fiano-Certaldo e non passeranno come di consueto da Ortimino. Autolinee Toscane avrebbe poi comunicato al Comune l’impossibilità di riuscire a rispettare gli orari di servizio a seguito della modifica, perché il percorso si allunga di diversi chilometri. Una prima novità, a seguito di un primo confronto fra Mugnaini e la Metrocittà, sembrerebbe esserci: proprio per evitare problematiche sin dal primo giorno in tema di trasporto scolastico (considerando gli studenti montespertolesi che frequentano le scuole a Castello) la chiusura sarà a quanto pare posticipata alle 9.

Questa era una delle richieste del primo cittadino, il quale aveva anche invitato la Città Metropolitana a sospendere l’ordinanza e a riprogrammare i lavori proprio per ridurre l’impatto della chiusura e garantire l’arrivo a scuola puntuale degli scolari. Quest’ultima richiesta non ha ottenuto riscontri, ma stamani potrebbe svolgersi infine un confronto fra l’amministrazione e Autolinee Toscane.