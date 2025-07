Un’estate di libri. Palazzo Leggenda sotto le stelle

EMPOLIAppuntamenti all’aria aperta, eventi per tutti i gusti e tante occasioni per scoprire storie nuove e divertirsi insieme. Da via Paladini, cuore di Palazzo Leggenda, fino alle piazze, ai parchi e ai giardini della città: saranno tre mesi ricchi di iniziative a ingresso libero quelle proposte dalla biblioteca dei giovanissimi (per prenotarsi basta scrivere a [email protected]). La grande novità di quest’anno? La racconta l’assessore alla Cultura Matteo Bensi: "Il parco Mariambini diventerà uno dei nuovi luoghi dedicati alla lettura, con anche un punto prestito. Perché le storie rendono più bella l’estate". Entrando nel vivo del programma, fino a venerdì, dalle 10 alle 12, Palazzo Leggenda ospita letture e laboratori tematici pensati per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. È la "Bimbimbiblio Summer Edition": una settimana da bibliotecari per scoprire curiosità e imparare cose nuove. Da martedì 8 a venerdì 11 luglio, spazio invece a "Viaggi straordinari in biblioteca": nuove storie e attività tutte da vivere. E ancora, fino al 9 settembre, la biblioteca esce dalle sue mura e arriva nei parchi cittadini con "Leggenda al parco!": ogni martedì a Serravalle, dalle 17 alle 20, ci saranno letture animate, laboratori, giochi e un punto prestito per portarsi a casa nuovi libri. Come detto, tutti i giovedì a partire dal prossimo, sempre dalle 17 alle 20, sarà attivo un punto prestito anche al Mariambini. E per chi ama la magia della sera, tutti i mercoledì di luglio – e quindi già da domani – Palazzo Leggenda si accende sotto le stelle, con apertura straordinaria dalle 18 alle 23. Fino alle 20 c’è l’Aperibiblio, con letture animate e laboratori creativi a sorpresa; alle 21.30, poi, ogni volta un’avventura diversa in notturna. Si comincia oggi con "Benvenuti a Palazzo!". Da ieri è scattato il nuovo orario. Fino al 31 luglio i locali di via Paladini saranno aperti dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, e il mercoledì anche dalle 18 alle 23. Le vacanze sono ancora più belle… in compagnia dei libri!