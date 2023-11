Ultras dell’Empoli tra gli angeli del fango. Danni per milioni a Fucecchio

Fucecchio (Firenze), 6 novembre 2023 – L’alluvione non ha risparmiato nemmeno Fucecchio, al confine tra le province di Pisa e Firenze, nella zona del Cuoio. Secondo una prima stima sono almeno 2mila le famiglie danneggiate in modo grave dagli allagamenti delle case. I danni sono stimati per molte decine di milioni di euro. Due corsi d'acqua, il Rio di Fucecchio e il Rio Vallebuia, hanno esondato il 2 novembre. Si registrano anche frane e la caduta di alberi di grandi dimensioni in varie parti del territorio comunale.

I danni più ingenti riguardano le frazioni Botteghe e Ponte a Cappiano, nel distretto conciario. Neanche il centro non è stato risparmiato, con allagamenti al parco Corsini. Finora ci sono stati 230 interventi per togliere l'acqua dalle abitazioni, con impegnati oltre 100 volontari provenienti anche da Empoli, San Miniato, Montelupo Fiorentino, Certaldo e San Gimignano. L'acqua del Rio di Fucecchio ha investito in pieno i locali della contrada del Palio di Fucecchio Porta Raimonda creando ingenti danni.

Oltre 70 ragazzi provenienti delle altre Contrade, dell'associazione Round Table e degli ultras dell'Empoli calcio, hanno aiutato nella ripulitura dei locali per salvare l'archivio storico. Attualmente i lavori che richiedono l'impegno maggiore sono per la rimozione dei rifiuti alluvionati che i cittadini hanno posizionato sui marciapiedi. Le frane principali si sono verificate nella zona collinare delle Cerbaie, sulla vecchia Sp Romana Lucchese e sulla Sp 111 per Massarella.