Alluvione a Stabbia, l’angoscia di una coppia: “La nostra nuova casa distrutta"

Cerreto Guidi (Firenze), 6 novembre 2023 – ”Ho il morale sotto i piedi". E quelli sono pieni di fango. Marcello Costantino ha gli occhi rossi di chi non dorme da giorni. Nel giro di poche ore la sua vita e quella delle sua compagna sono state stravolte. "Era la nostra nuova casa – racconta con la voce rotta –. C’eravamo entrati martedì scorso. Giovedì mattina erano venuti a montare la cucina e giovedì notte non avevamo più nulla. Vengo dalla Sicilia e la gente del posto mi ha detto che altre volte il Vincio ha esondato e l’acqua è entrata nelle case. Ma allora mi chiedo: com’è possibile che non si sia fatto nulla, delle opere di contenimento, per prevedere questa sciagura?".

Elisabetta Marlia ha ancora la paura negli occhi. "Non tanto per me – spiega – quanto per la mia anziana mamma. Ha 85 anni ed è su carrozzina. Quando giovedì ha iniziato a diluviare e l’acqua ha inziato a entrare in casa abbiamo pensato subito a come metterla in sicurezza. Siamo riusciti con tanta fatica a trasportarla al piano superiore. Siamo un po’ amareggiati perché ci aspettavamo che almeno le persone fragili venissero soccorse con maggiore tempestività Per fortuna stiamo tutti bene".

Anche Tiziana Degli Luini, nonostante i danni alla abitazione, può tirare un sospiro di sollievo. "Ho in casa due persone disabili e dopo averle messe in sicurezza ho passato tutta la notte di giovedì a togliere l’acqua degli scarichi ributtandola fuori dalla finestra con i secchi". Piera Marconcini guarda l’abitazione del figlio disabile che aveva allestito nel al piano seminterrato della casa. Cucina, letto, attrezzature per la riabilitazione: è tutto da buttare. "Per fortuna lui è al sicuro a Cerreto Guidi", sospira.