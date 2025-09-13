Trofeo Riccardo Neri da record. Agnorelli e Bottoni vittoriosi

Numerosi podisti sono giunti da tutta la Toscana per il 17esimo Trofeo Riccardo Neri da Gambassi Terme a Casenuove. Una grande partecipazione che ancora una volta ha reso possibile la riuscita dell’appuntamento annuale in ricordo di Riccardo, che da giovane promessa della Juventus insieme all’amico Alessio ha visto infranto troppo presto il proprio sogno di diventare calciatore.

Ad imporsi nella classifica Assoluti sono stati Francesco Agnorelli della Polisportiva I’Giglio Castelfiorentino tra gli uomini ed Enrica Bottoni della Polisportiva Corradini di Bibbiena (Ar). I due hanno preceduto rispettivamente Andrea Gesi del Parco Alpi Apuane e l’empolese Martina Mantelli della Toscana Atletica Empoli.

Nella categoria Veterani maschile trionfa invece Daniele Rossi dell’Orecchiella, precedendo Andrea Ciampini della Polisportiva I’Giglio Castelfiorentino, mentre in quella femminile ha la meglio Damiana Lupi, capitana dell’Atletica Vinci, ai danni di Lucia Michelucci della Toscana Atletica Empoli.

Marco Osimanti (Parco Alpi Apuane) e Stefano Balestri (Atletica Vinci) si sono poi aggiudicati rispettivamente la classifica Argento ed Oro maschile, con Antonella Sassi (Valdelsa Runners) che ha vinto la categoria Argento femminile. Premiate poi anche le società con più iscritti: davanti a tutti la Valdelsa Runner, seguita da Polisportiva I’Giglio Castelfiorentino e da Podistica Empolese.