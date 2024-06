Il Tour de France parte dalla Toscana, tutti per Bettiol. È gia conto alla rovescia

Castelfiorentino, 28 giugno 2024 - Manca ormai poco all’appuntamento con la storia. Domani per la prima volta in 111 edizioni il Tour de France partirà dall’Italia, più precisamente da Firenze. Una prima tappa che condurrà i 176 partecipanti, divisi in 22 squadre, dal capoluogo toscano a Rimini dopo aver percorso 206 chilometri di gara con un dislivello di 3.600 metri e ben sette gran premi della montagna. Un avvio col botto, insomma, che per tre giorni e mezzo (nella quarta tappa con partenza da Pinerolo ci sarà il definitivo ritorno oltralpe) vedrà la carovana della Grande Boucle spostarsi per le strade italiane, periodo in cui gli otto corridori italiani si sentiranno un po’ come a casa. Uno domani lo sarà davvero.

10 foto Bettiol, la cerimonia al Teatro del Popolo (Foto Germogli)

Al via della più importante corsa a tappe del panorama ciclistico mondiale da piazza della Signoria ci sarà infatti anche Alberto Bettiol, appena 40 km più a est della sua Castelfiorentino. Per il 30enne corridore dell’americana Riders EF Education-Easypost si tratta della sesta partecipazione al Tour de France con il 40esimo posto del 2022 come miglior piazzamento finora.

Se per la classifica generale all’ultimo traguardo di Nizza del prossimo 21 luglio sono ben altri i favoriti, il fuoriclasse sloveno Pogacar dominatore dell’ultimo Giro d’Italia su tutti (Vingegaard, trionfatore degli ultimi due Tour, Roglic, Evenepoel gli altri), sul ciclista valdelsano e su Ciccone (maglia a pois di leader degli scalatori l’anno scorso) sono riposte la maggior parte delle speranze che un italiano possa essere protagonista, magari proprio sulle strade di casa. Una vittoria di tappa, che ancora manca nel suo palmares, è sicuramente l’obiettivo di Bettiol che per risultati e continuità di rendimento sta forse vivendo la miglior stagione da quando nel 2014 è diventato professionista. Inoltre correrà con la maglia tricolore di campione d’Italia, vinta domenica scorsa a Sesto Fiorentino davanti tra l’altro al direttore del Tour de France Christian Prudhomme.

Una maglia che il ciclista di Castelfiorentino indosserà con grande orgoglio come ha dichiarato martedì scorso durante la festa che gli è stata dedicata al Teatro del Popolo di Castelfiorentino per il decennale con Cannondale, occasione in cui è stato proiettato un docu-film dedicato al campione castellano. E la sua famiglia, i suoi amici del Circolo Il Bastione e il suo fan club saranno sicuramente ad accompagnarlo domani fino alla partenza, dopo che ieri ha sfilato insieme a tutti gli altri protagonisti di questa kermesse nella presentazione ufficiale delle squadre da Palazzo Vecchio a Piazzale Michelangelo.