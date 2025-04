Strade provinciali. Asfalto e segnaletica. Manutenzioni al via

Il prossimo mese partiranno lavori da 700mila euro per il risanamento della pavimentazione stradale e il rifacimento della segnaletica sulle provinciali dell’Empolese Valdelsa. E’ quanto emerso a seguito dell’incontro fra i rappresentanti della Città Metropolitana e delle amministrazioni comunali di Fucecchio, Cerreto Guidi e Vinci. E’ stata Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana con delega alla Viabilità dell’area Empolese Valdelsa, a illustrare potenzialità e criticità dei progetti in corso, alla presenza dei sindaci di Cerreto Guidi e di Vinci, Simona Rossetti e Daniele Vanni, e dei tecnici del Comune di Fucecchio.

Oltre agli investimenti riguardanti progetti di consolidamento di ponti, frane, nuove rotatorie e barriere di sicurezza, si è parlato anche di manutenzione: sono stati annunciati alcuni interventi da effettuarsi sui tre comuni e che inizieranno a maggio. Si parla del risanamento della pavimentazione stradale con rifacimento della segnaletica orizzontale nel comune di Vinci (lungo la SP43 e la SP13 in località Sovigliana) nel comune di Cerreto Guidi (lungo la SP11 a Pieve Ripoli e lungo la SP31 e la SR436 in località Stabbia, oltre che lungo la SP105 a Cerreto) e nel Comune di Fucecchio, lungo la 436 a San Pierino (a nord della rotatoria) e a Botteghe.

"Incontri come questo rappresentano un’occasione per i Comuni di esprimere le proprie esigenze e i propri punti di vista sulla gestione di un tema come quello della viabilità provinciale che – ha spiegato Donnini – anche se non compete loro direttamente, ha impatti significativi sulla vita di tutti i giorni dei cittadini. Allo stesso modo, per la Città Metropolitana rappresentano un’occasione per spiegare meglio le scelte compiute, ma anche per acquisire suggerimenti, auspicabilmente, per concludere accordi di collaborazione in base ai quali la Metrocittà potrà finanziare alcuni interventi lungo i tratti più urbani delle strade provinciali, come marciapiedi, percorsi pedociclabili, rotatorie o altre misure di traffic-calming".