Storia e missione: "La Misericordia è degli inquieti"

CASTELFIORENTINODa un lato l’inquietudine, dall’altro la misericordia. Da un lato quel senso di apprensione ed ansia, provocato soprattutto da incertezza, timore e preoccupazione, così diffuso oggi giorno. Dall’altro un sentimento di compassione e pietà che muove a soccorrere o alleviare la sofferenza altrui, di cui se ne avverte sempre più il bisogno. Due stati d’animo che grazie alla voce e all’interpretazione di David Riondino, cantautore e scrittore, nelle vesti del primo e dell’attrice Benedetta Giuntini in quelle del secondo, svilupperanno un intenso dialogo sul palco del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Il testo è scritto dal poeta e autore Davide Rondoni, mentre la musica è della fisarmonica di Emiliano Benassai. Il titolo dello spettacolo, una lettura in chiave contemporanea di una virtù con radici nel passato, è "La Misericordia è degli inquieti" ed è stato organizzato per sostenere i bambini rifugiati. L’appuntamento, ad offerta libera (quella consigliata è di 15 euro) con posti prenotabili telefonando alla biglietteria del teatro allo 0571 633482, è per stasera alle 21.15. Il ricavato sarà infatti devoluto ai bambini vittime della guerra ospitati nei Centri Accoglienza Straordinaria dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa. La serata è stata organizzata dal Coordinamento delle Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi e dell’Ente Cambiano Spca."Siamo felici di ospitare questo spettacolo – osserva la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì – nella splendida cornice del nostro Teatro del Popolo, perché condividiamo in pieno l’obiettivo di offrire un sostegno concreto ai bambini che fuggono dalle guerre. Vittime innocenti di conflitti che hanno distrutto le loro case, devastato intere famiglie, sottratto il loro futuro nella terra in cui sono nati. Ringrazio pertanto le Misericordie Empolese Valdelsa, unitamente a quanti hanno collaborato alla organizzazione di questa serata".