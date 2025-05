Aperto un Cas a Baccaiano: "La Prefettura ha chiesto di accogliere 20 migranti"

Dallo scorso 9 maggio, a Baccaiano è stato attivato un Centro di Accoglienza Straordinario che ospita venti persone. Si tratta di migranti, tutti uomini sui vent’anni, sbarcati in Italia nelle scorse settimane. L’attivazione del centro, fa sapere il Comune di Montespertoli, è stata disposta dalla prefettura di Firenze "come risposta a un’esigenza emergenziale di accoglienza per persone migranti richiedenti protezione internazionale" ed è gestita da Valori Solidali. La struttura, ricavata a quanto pare in un immobile sulla Volterrana, è quindi a pieno regime da quasi due settimane e ad oggi non si sa sino a quando rimarrà attiva.

Non si tratta del primo Cas e Montespertoli, considerando quello allestito a Lucignano negli scorsi anni e chiuso nel 2019. Mai prima d’ora però, fa sapere il Comune, sul territorio montespertolese erano stati ospitati in contemporanea tanti richiedenti asilo. L’amministrazione comunale ha fatto sapere che si tratta di una decisione unileterale della Prefettura, comunicata al Comune stesso a soli tre giorni dall’arrivo degli ospiti. E che, pur non avendo competenza diretta nella scelta di attivazione del centro, il Comune di Montespertoli ha attivato, appena ricevuta la comunicazione ufficiale di apertura, un dialogo con gli enti preposti per seguire da vicino l’evoluzione della situazione, tutelare il benessere della comunità locale e favorire tutte le occasioni di integrazione e inclusione degli ospiti.

In quest’ottica, il 28 maggio prossimo alle 18.30 si terrà presso il circolo Arci La Pinetina un incontro di conoscenza fra gli ospiti del Cas e i residenti di Baccaiano, promosso dall’ente comunale. "Il Comune ha ricevuto una sola comunicazione ufficiale nel pomeriggio del 6 maggio, nella quale ci veniva comunicato il trasferimento di circa venti persone senza indicare i giorni nei quali sarebbe avvenuto. Ci siamo quindi subito attivati per prendere contatti con i gestori, con la prefettura di Firenze e per organizzare un incontro con la cittadinanza di Baccaiano, incontro che si è svolto lo scorso 13 maggio – ha fatto sapere il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, tramite il suo profilo social - dopo questo incontro con i cittadini, abbiamo deciso poi di organizzare un altro incontro per presentare gli ospiti e fare conoscenza reciproca. Perchè crediamo che, nonostante l’aver ricevuto scarse informazioni ufficiali e aver dovuto gestire questa cosa in urgenza, questa sia una opportunità per la nostra comunità per mostrarsi ancora una volta fattivamente solidale. Allo stesso tempo, non conoscendo l’immobile, abbiamo dato il via a tutte le verifiche di rito e programmato dei sopralluoghi per accertare che tutto sia a posto".

Giovanni Fiorentino