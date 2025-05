La premiazione del “Boccaccio. Giovani“

"Questo premio offre ai giovani la possibilità di riflettere e raccontare come vivono e interpretano la diversità. Un’occasione preziosa per ascoltare la loro voce". La presidente dell’Associazione letteraria “Giovanni Boccaccio“, Simona Dei (nella foto), ha così introdotto il "Premio Boccaccio Giovani", la cui cerimonia di premiazione si terrà domani alle 15 a Firenze nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. “La diversità: preziosa ricchezza o pesante ostacolo?“ il tema di quest’anno per il concorso rivolto agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie superiori di tutta Italia. A giudicare gli elaborati è stata una giuria composta da Anna Antonini (Scuola Normale di Pisa), Federigo Bambi (Università degli Studi di Firenze) Mariangela Molinari (assessorato all’Educazione), Lucia Serracca (scrittrice), Maria Teresa Venturi (Università degli Studi di Firenze) e Marco Vichi (scrittore) e presieduta da Natascia Tonelli, docente dell’Università di Siena e membro dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. Alle valutazioni hanno contribuito lettori esperti come Gian Marco Gronchi (Boccaccio Giovani 2014), Benjamin Buda (Boccaccio Giovani 2021) e Stefano Vestrini (musicista e scrittore). Il primo classificato riceverà un premio in denaro di 300 euro e la possibilità di frequentare un corso di scrittura creativa, ma sono previsti premi anche per gli altri classificati.

La cerimonia sarà completata dall’esibizione musicale del CLEM Saxophone Quartet e dai ballerini dell’Accademia del Teatro Manzoni (mentre la novella vincitrice sarà interpretata dagli attori della compagnia Teatroalverso). Saranno presenti quali ospiti d’eccezione l’illustratrice Domitilla Marzuoli, il campione paralimpico di nuoto (argento a Tokyo 2020) Simone Ciulli e il giornalista Claudio Arrigoni.