Coppia morì nell’alluvione del 2023, chiesti tre rinvii a giudizio

Quella strada avrebbe dovuto essere chiusa in via precauzionale. A dirlo era stata l’allerta meteorologica diffusa dalla Regione e dalla Provincia nei giorni precedenti. E la morte di Antonino Madonia, 70 anni, ex macellaio di Lamporecchio, e Teresa Perone, 65 anni, forse poteva essere evitata. Per quelle morti avvenute nell’alluvione del 2 novembre 2023, la Procura, il procuratore capo Tommaso Coletta e il sostituto Luigi Boccia che ha diretto le indagini dei carabinieri di Lamporecchio e della Sezione di polizia giudiziaria, ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex sindaco di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, l’ex vicesindaco Daniele Tronci e per l’allora dirigente dei lavori pubblici del Comune Simone Innocenti. A tutti e tre è contestato il reato di omicidio colposo. Marito e moglie stavano tornando a casa dopo aver passato la serata a casa della figlia. La loro auto fu travolta dall’ondata della piena: furono trascinati dalla furia della corrente del Fosso di Greppiano che li scaraventò nel territorio di Vinci dove furono ritrovati, senza vita, il giorno dopo. Secondo l’ipotesi accusatoria, tutti e tre gli indagati, "sarebbero gravati da indizi di responsabilità omissiva, essendo pubblici ufficiali preposti all’adozione di cautele di protezione civile in occasione di accadimenti metereologici importanti". Tutti e tre, dunque, "avrebbero omesso di attuare le misure imposte dalla situazione di allerta meteorologica e di pericolo di alluvione, a più riprese segnalate dagli organi regionali e provinciali che avvisavano del rapido innalzamento dei livelli idrometrici". L’auto su cui viaggiavano marito e moglie fu investita dall’ondata di piena e cadde nell’alveo del fiume, dopo che il ponte cedette. I corpi dei coniugi Madonia furono trovati a un chilometro e mezzo dal luogo dell’incidente. E la loro auto nel comune di Vinci, nella zona di San Pantaleo.

Martina Vacca