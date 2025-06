“Ci sono due serpenti incastrati nella rete”. Arrivano i vigili del fuoco e li salvano

Montespertoli (Firenze), 4 giugno 2025 – Insolito ma significativo intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, che nella serata di ieri, martedì 3 giugno, sono intervenuti nel giardino privato di un’abitazione per salvare due serpenti rimasti intrappolati in una rete.

Il biacco incastrato nella rete e i vigili del fuoco in azione per liberarlo

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 21:20 da una abitazione in via Ripe, nel comune di Montespertoli. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato i due esemplari di biacco (serpente non velenoso) incastrati nella rete di plastica che delimitava l’area privata.

Con attenzione e competenza la squadra ha tagliato la rete senza ferire gli animali, riuscendo così a liberarli e a restituirli al loro ambiente naturale.

L’intervento si è concluso in breve tempo e senza particolari difficoltà. Si ricorda che in situazioni simili è sempre opportuno evitare azioni improvvisate e rivolgersi tempestivamente alle autorità competente per garantire la sicurezza di tutti, compresa quella degli animali.